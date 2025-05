Három ínséges negyedév után 2025 első hónapjaiban újra növekedésnek indult az európai elektromosautó-piac, ez PwC jelentéséből derül ki. Az öt legnagyobb európai piacon – az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban – 30 százalékkal több tisztán elektromos autót (BEV) adtak el idén januártól márciusig, mint az előző év azonos időszakában. Az összes értékesített autónak így 15 százaléka volt elektromos, több, mint korábban valaha.

A legtöbb BEV-t immár harmadik negyedéve az Egyesült Királyságban adták el az európai országok közül, összesen több mint 120 ezret, 42,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A korábban a legnagyobb piacnak számító Németországban is újra nőtt az értékesítés, közel 113 ezerre, amely 38,9 százalékos növekedést jelent – a talpra állás részben annak köszönhető, hogy immár az a 2024 eleji időszak jelenti a viszonyítási alapot, amikor már nem voltak elérhetőek az e-autó-vásárlást segítő állami ösztönzők.

Dinamikusan nőtt a spanyol és az olasz piac is, 68,9, illetve 72,5 százalékkal, igaz, 19, illetve 23 ezer eladással még így is messze elmaradnak a britektől és a németektől. Sőt, a franciáktól is, akik 74,5 ezer tisztán elektromos autót vásároltak – igaz, ez 6,6 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti, ez azonban az elemzők szerint egy, az előző év elején meghirdetett, rövid életű támogatási programnak tudható be.

Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának.

Az év eddigi vesztese Európában egyértelműen a Tesla, Elon Musk márkájának két autója, a Model Y és a Model 3 tavaly még uralták az eladási toplistákat, az idei év elején azonban már csak az 5. és 6. legnépszerűbb típus voltak az európai kulcspiacokon. A német-spanyol-olasz vásárlók körében immár a Volkswagen új elektromos autója, az ID.7 volt a legnépszerűbb, amelyből 9,5 ezer példány fogyott, de a korábbi típusok sem szorultak ki a piacról, az ID.4-ből és az ID.5-ből összesen 8,3 ezer fogyott. A kínai e-autók áttörése egyelőre elmaradt a kontinensen, a top 10-ben a két Teslán kívül kizárólag európai gyártók járművei szerepelnek.

Hiába az idei felpattanás, az elemzők a korábbinál pesszimistábban látják az elektromos autók európai jövőjét: míg az elmúlt két évben azt jósolták, hogy 2030-ra 66 százalék lesz a BEV-k aránya az utakon, most 64 százalékra módosították ezt a becslést, a 2035-ös 96 százalékot pedig 93-re mérsékelték.

Nemcsak Európában, Kínában is elvesztette vezető pozícióját a Tesla, igaz, itt valószínűleg kisebb szerepe a visszacsúszásban az Elon Musk politikai ámokfutása miatt szárnyra kapó bojkottnak. Tavaly a Tesla Model Y és a BYD Seagull harcolt meg a piacvezetésért, végül előbbiből fogyott több. A Tesla zászlóshajója idén is népszerűbb maradt a Seagullnál, de két típus mindkettejüket beelőzte: a Wuling Hungguand Minijének elektromos kiadása a tavalyihoz képest két helyet előrelépve ezüstérmes lett, ehhez 87 ezer példánynak kellett gazdára találnia az első negyedévben. A toplista élére pedig egy új autó, a Geely Xingyuanja repült több mint 89 ezer eladással, tavaly a márka járművei még a top 10-be sem fértek be.

Legalább hazai pályán sikerült megőrizniük Elon Muskéknak vezető pozíciójukat, az amerikaiak számára továbbra is szinte csak a Tesla két modellje, az Y és a 3 jelenti az elektromos autót, ezekből 64, illetve 52,5 ezer darabot adtak el március végéig, a továbbra is harmadik legnépszerűbb Ford Mustang Mach-e-ből már csak 11,6 ezret. A Cybertruck azért megérezte Musk arcvesztését, 5 helyet bukva már csak a 10. legnépszerűbb elektromos autó volt az amerikai piacon. Az Egyesült Államokban összesen 18 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók piaca, de még így is eltörpül a belsőégésű motoros járművek népszerűsége mellett, ugyanis az értékesített autók 78 százaléka továbbra is benzin- vagy dízelmeghajtású volt.