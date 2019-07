Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még nem volt tapasztalható.","shortLead":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még...","id":"20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181336d9-6bbf-4901-a5c3-0fcc3f5f8e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","timestamp":"2019. július. 17. 08:03","title":"Ha júniusban melege volt, akkor most készüljön: július végül még forróbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","id":"20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af2608-828d-4bff-bd76-a4163318bcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","timestamp":"2019. július. 17. 20:38","title":"Apja elhibázott golfütésétől halt meg egy hatéves amerikai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari tulajdonosa a katalánok újabb ajánlatát a brazil csatárért.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari...","id":"20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df1e7d-bba3-4dfd-8492-871595d2edd7","keywords":null,"link":"/sport/20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","timestamp":"2019. július. 16. 17:10","title":"Kikacagta a PSG tulajdonosa a Barcelona ajánlatát Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f59e2d-88c0-4d77-8fbf-adb92bc86fe7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színésznő 2015-ben vállalt utoljára közéleti szerepet. 