[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem használt a lebeszélés, cselekedni kellett.\r

\r

","shortLead":"Nem használt a lebeszélés, cselekedni kellett.\r

\r

","id":"20190720_Kecskemeten_egy_plazara_kiallo_ongyilkosjelolt_eletet_a_rendorok_mentettek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3365b342-42db-4a73-b0d9-1bca5c3ddc93","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Kecskemeten_egy_plazara_kiallo_ongyilkosjelolt_eletet_a_rendorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. július. 20. 21:46","title":"Kecskeméten egy plázára kiálló öngyilkosjelölt életét a rendőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel készültek.","shortLead":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel...","id":"20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debdd30-ed2d-42de-8422-78c8983c51a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 21. 08:03","title":"Próbálja ki, ezzel az appal otthon is végigjátszhatja a holdra szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","shortLead":"A részeg férfi azért ütött, mert nem engedték felszállni a járatra.","id":"20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc6b1fd8-d77f-460f-80ef-ab9e1e840b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987ebd69-5d0b-481f-a77f-ad88ee4c4d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_buszsofor_tamadas_bantalmazas_budapest_viii_kerulet_verseny_utca_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 13:12","title":"Megint buszsofőrt vertek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra földbirtokos lett. Most Bács-Kiskun megye földárveréseit elemezte Ángyán József.","shortLead":"Több esetben is átlépték a fölvásárlás törvényben megszabott határait, egy polgármester családja egy csapásra...","id":"20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38edc26-baf5-47e1-ab48-03a021cd85a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190720_Uj_Angyanjelentes_Bacskabol_Van_aki_a_semmibol_lett_foldbirtokos","timestamp":"2019. július. 22. 05:55","title":"Új Ángyán-jelentés Bácskából: van, aki a semmiből lett földbirtokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","id":"20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb172bc-d873-4b83-a4bd-19c42f073bc2","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","timestamp":"2019. július. 20. 19:38","title":"Tenisz: Balázs Attila életében először döntős egy ATP-tornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t. Közülük a legjobbak a legnagyobb fesztiválok szupersztárjai.","shortLead":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t...","id":"201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceebe9be-9c59-4f16-8552-a124023bf74b","keywords":null,"link":"/elet/201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","timestamp":"2019. július. 21. 19:00","title":"Retteghetnek a \"hagyományos\" sztárok, lemossák őket a DJ-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","shortLead":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","id":"20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe57fb6-9452-4b3f-9668-4f0c4e968f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","timestamp":"2019. július. 20. 19:16","title":"A tavalyi fele lehet az almatermés, drágulhat a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]