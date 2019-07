Nehezen küzdötte ki az elődöntőbe jutást az ausztrálok ellen a magyar férfi pólóválogatott, Vámos Márton négy másodperccel a rendes játékidő vége előtt megeresztett löketével alakult 10-9-re az állás. A meccs után a Ferencváros játékosa azt mondta az M4Sportnak: "Ilyenekről is álmodik az ember. Mondjuk, ha a döntőben lövöm és azzal nyerünk, akkor még boldogabb lennék, de most sem vagyok elégedetlen."

Aztán arról is beszélt Vámos, hogy nagy lökést jelentett a válogatottnak Varga Dénes visszatérése. "Hatalmas terhet vett le a vállunkról" – mondta.

A csapatkapitány nyolc napja az Új-Zéland elleni nyitómeccsen sérült meg, eltört az ujja, úgy tűnt, véget ér számára a világbajnokság. Kedd délután azonban mégis ott volt a medencében, sőt, gólt is lőtt.

"Bármire használhat a kapitány, ha csak arra, hogy három kiállítást összeszedjek a védők helyett, akkor arra. Ennél szerencsére most úgy néz ki, többre vagyok képes, valamennyire tudok lőni, így jobban is tudom segíteni a csapatot. Az első félidőben az emberelőny kihasználásunk nem volt jó, idő előtt próbálkoztunk a lövésekkel, ezen akartam változtatni, valamelyest sikerült is" – nyilatkozta Varga, aki bekötött kisujjal játszott.