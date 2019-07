Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","shortLead":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","id":"20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9250b1-50a2-43c6-a46b-ab16ca67e591","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","timestamp":"2019. július. 24. 13:54","title":"Óriási világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","shortLead":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","id":"20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a04bf3-8011-4daa-a065-5e16a72af9e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Itt a legújabb magyar szabadidőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","shortLead":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","id":"20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8df0cf-b41f-4c55-b144-30e89c0fc6f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","timestamp":"2019. július. 23. 12:05","title":"Lil Nas X rapper slágere is elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét az appon belüli fizetésnél. Példáját sorra követhetik a jövedelmező alkalmazások.","shortLead":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét...","id":"20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88faa6c-8d01-402f-bff4-3872ab9436e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","timestamp":"2019. július. 24. 10:03","title":"Dőlhet a dominó: már a Tinder sem akar fizetni a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","shortLead":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","id":"20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309dbb-cd8a-4481-a753-c939faad04e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","timestamp":"2019. július. 24. 09:26","title":"Túl nagynak tartotta a maori szobor péniszét, így láncfűrésszel lecsapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni a jelenséget. Szabályok híján kötelező biztonsági elemek sincsenek, így már csak egy tájékozatlan vagy túlzottan magabiztos felhasználó kell ahhoz, hogy kész legyen a baj.","shortLead":"Gyorsabban terjednek a nagyvárosi környezetben az elektromos rollerek, mint ahogy a szabályozás le tudná követni...","id":"20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb700e5-5c70-408d-8f04-d505585960d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_eroller_elektromos_roller_scooter_balesetveszey","timestamp":"2019. július. 23. 11:00","title":"Praktikus a városi e-rollerezés, de tisztában kell lenni a veszélyeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","shortLead":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","id":"20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97004a6e-2f77-4c6a-8bfb-cae71bb54f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","timestamp":"2019. július. 23. 09:28","title":"Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás nélküli kilépést. ","shortLead":"Az új brit miniszterelnök új megállapodást ígért az ír kérdésről, és távoli lehetőségként emlegette a megállapodás...","id":"20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab6d1d-a3ee-4741-953b-6bd26f04b705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Boris_Johnson_Akarhogy_is_de_oktober_31en_lesz_Brexit","timestamp":"2019. július. 24. 17:25","title":"Boris Johnson: Akárhogy is, de október 31-én lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]