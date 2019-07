Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó látni, Maya!","shortLead":"Jó látni, Maya!","id":"20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db12d7dd-e5aa-4117-b36a-c002cb194b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d4c1c-fe61-47db-9026-74da4fc90742","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Fovarosi_allatkert_Budapest_vombatkolyok_Maya","timestamp":"2019. július. 23. 15:59","title":"A budapesti állatkert vombatkölyke robbantotta a mai cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","shortLead":"És ezzel eldől, ki milyen jövő elé néz.","id":"20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5280c0ff-36e0-47fe-a1b8-310610a5b7a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Eljott_a_felvetelizok_legfontosabb_napja_nehany_ora_es_kiderulnek_a_ponthatarok","timestamp":"2019. július. 24. 08:18","title":"Eljött a felvételizők legfontosabb napja, néhány óra, és kiderülnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét az appon belüli fizetésnél. Példáját sorra követhetik a jövedelmező alkalmazások.","shortLead":"Bár összességében nem túl nagy játékos a Tinder, dominóhatást idézhet elő azzal, hogy kikerüli a Google Play rendszerét...","id":"20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26e0bad-7f8a-4b67-83db-2a07fe60867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88faa6c-8d01-402f-bff4-3872ab9436e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_play_aruhaz_megkerulese_tinder","timestamp":"2019. július. 24. 10:03","title":"Dőlhet a dominó: már a Tinder sem akar fizetni a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","shortLead":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","id":"20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94118c-1555-477c-adee-c7a76acd5548","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","timestamp":"2019. július. 23. 18:23","title":"Montrealba megy a felújított Fehérlófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a164fc-528a-4348-9d66-1a4e363a993e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","timestamp":"2019. július. 23. 14:05","title":"A Kúriához fordul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","shortLead":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","id":"20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4ddac-c381-4357-ab26-4a2b2524edb4","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","timestamp":"2019. július. 23. 14:21","title":"Megint tüntettek a doppinggyanúba keveredett kínai úszó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]