Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","shortLead":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","id":"20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845494ad-966d-4101-8aff-a947afe5fbaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","timestamp":"2019. július. 24. 17:07","title":"Az egész EU-ban csak a románoknak van kevesebb autójuk, mint a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","shortLead":"Több megyében 25 fok fölött alakul majd a napi középhőmérséklet. ","id":"20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac0b7c7-c4fb-4b06-8b66-02c0cae8c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7a203-6181-4369-9810-89b4cc8e0684","keywords":null,"link":"/elet/20190724_extrem_sugarzas_hoseg_meteorologia","timestamp":"2019. július. 24. 19:05","title":"Extrém sugárzásra, hőségre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","id":"20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec99683-5854-4bf1-aacd-23cfbcea3fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e245e2-63de-40ee-9204-24a90f36213a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Geert Wilders fülbemászó országimázs-szlogent kent a Twitterre.","shortLead":"Geert Wilders fülbemászó országimázs-szlogent kent a Twitterre.","id":"20190726_Bunyos_Pityuval_es_palinkaval_mulatott_nalunk_a_holland_fasiszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e245e2-63de-40ee-9204-24a90f36213a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a8cf71-ad52-411e-b22c-21bd17f0d38c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bunyos_Pityuval_es_palinkaval_mulatott_nalunk_a_holland_fasiszta","timestamp":"2019. július. 26. 08:34","title":"Bunyós Pityuval és pálinkával mulatott nálunk a holland szélsőjobb vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időbe telt, de csak meglettek.","shortLead":"Időbe telt, de csak meglettek.","id":"20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b130e76c-4930-420e-933d-b00bacff6818","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","timestamp":"2019. július. 25. 13:28","title":"379 szülői ágyat kap 32 kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek olyan hatékonyak, hogy a vakfoltból származó balesetek is megelőzhetők velük.","shortLead":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek...","id":"20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e1a2e-c46f-4bff-8f43-e9b0a57ad5bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","timestamp":"2019. július. 25. 20:17","title":"Ha ilyen tükör van a kocsijában, nincs pont, amit ne látna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök meggyőződésével ellentétben valóban itt van. Egy új jelentés arról árulkodik, hogy Trumpék még csak tudomást sem akarnak venni a folyamatról.","shortLead":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök...","id":"20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ead7c1-da4c-419d-87c5-33d62084ea50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 11:33","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Trump és kormánya szemében csak mese a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]