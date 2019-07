Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 3,5 millió autó fut a magyarországi utakon, ám a járműpark átlagos életkora évről évre emelkedik. Vézna örömhír, hogy az öregedés legalább lassulóban van, s minden bizonnyal a nagycsaládosoknak szóló kedvezmény is javít majd a helyzeten.","shortLead":"Több mint 3,5 millió autó fut a magyarországi utakon, ám a járműpark átlagos életkora évről évre emelkedik. Vézna...","id":"20190725_autok_atlageletkora_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e472985-9969-44e0-9fcd-e08177d20e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_autok_atlageletkora_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 25. 15:29","title":"Matuzsálem autók közlekednek a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb figyelmet fordíthatnak.","shortLead":"Miután az elmúlt években a mobilfotózás fejlesztésén ügyködött a Huawei, a Mate 30 Próban már a videózásra is nagyobb...","id":"20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e040cbb1-56db-41bd-9af3-7a2c74326955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a072631-3afc-41d0-91fb-5d1bca61976a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_huawei_mate_30_pro_kameraja_cine_lens_matrix_camera","timestamp":"2019. július. 26. 13:03","title":"A Huawei új szabadalmai árulkodnak, izgalmas kamera jöhet a Mate 30 Próba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","shortLead":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","id":"20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f4862-aebe-490c-9f4a-2e9e36a00565","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","timestamp":"2019. július. 26. 11:58","title":"Elintézték a bombát, lehet már trolizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f7d255-8626-40e3-8a9d-dfd1e38d3960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb figyelmeztetést kapott a bíróságtól egy hajléktalan férfi. A döntés ellen fellebbeztek.","shortLead":"Legutóbb figyelmeztetést kapott a bíróságtól egy hajléktalan férfi. A döntés ellen fellebbeztek.","id":"20190726_Ugyvedek_egy_csoportja_vedelmet_iger_a_hajlektalansaguk_miatt_birosag_ele_keruloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f7d255-8626-40e3-8a9d-dfd1e38d3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42df4c7-19d0-40d6-8985-00a1fb9bc0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyvedek_egy_csoportja_vedelmet_iger_a_hajlektalansaguk_miatt_birosag_ele_keruloknek","timestamp":"2019. július. 26. 14:58","title":"Ügyvédek egy csoportja védelmet ígér a hajléktalanságuk miatt bíróság elé kerülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében. Röviden összefoglaltuk a lényeges gondolatait, a végére még Semjén Zsoltnak is jutott egy fricska. ","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a 30...","id":"20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26f4e0-4181-4a5e-be15-efc2bf4712e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_10_legerosebb_mondata_Tusnadfurdorol","timestamp":"2019. július. 27. 13:03","title":"Orbán legerősebb tusnádfürdői gondolatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk egy vörös óriáscsillagnál. A kutatók által vizsgált Kis Medve csillagképben található égitest hamarosan 1,2 milliárd éves élete végére ér, és éppen utolsó nukleáris \"csuklásait\", termális pulzusait éli át.","shortLead":"Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) munkatársainak sikerült az öregedés jeleit kimutatniuk...","id":"20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9dd903f-848f-44b6-a938-c8f066f12b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82d3a38-1ccc-4908-91e9-d78bb22b6d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_csuklas_termalis_pulzus_oregedes_oriascsillag_mta_magyar_csillagaszok","timestamp":"2019. július. 26. 16:03","title":"\"Csuklik\" az öregedéstől egy magyar tudósok által megfigyelt óriáscsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump miatt. Na, nem azért, mert annyira szomorú dolgok hangzottak el. Ellenkezőleg.","shortLead":"Egy konzervatívok számára rendezett esemény valósággal könnyeket csalt az internetezők szemébe, részben Donald Trump...","id":"20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c104470-279b-4a41-8708-1b4ec699439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db80cb6c-3df2-494b-8465-5e4a5fac956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_donald_trump_photoshop_sas_emblema_washington_republikanusok","timestamp":"2019. július. 26. 12:03","title":"Zseniális, ahogy meghackelték Trump beszédét, de a legdurvább, hogy neki fel se tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","shortLead":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","id":"20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac513b49-6fad-48e9-a1ba-f8d2eba3206b","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","timestamp":"2019. július. 26. 13:13","title":"Automata-eltömítőt fogtak el a Rákóczi téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]