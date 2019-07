Hosszú Katinka ismét világbajnok lett 400 vegyesen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra. Mindeközben egy szűk lépcsőházban, összezsúfolva várakoznak.","shortLead":"A kemoterápiára váró betegek hajnali 5-től állnak sorba, hogy aztán 7-től sorszámot húzhassanak a vizsgálatokra...","id":"20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab22f4-7dfc-4fca-8033-d15615aa18b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_ombudsman_orszagos_onkologiai_intezet_kemoterapia_rakos_beteg","timestamp":"2019. július. 26. 22:03","title":"Vizsgálatot indít az ombudsman az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is hatalmas a versenyszféra és a tanárfizetés között.","shortLead":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is...","id":"20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af775dc-3763-45bf-9b5d-fa26f0b752a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","timestamp":"2019. július. 26. 16:07","title":"Sokkoló ábrákon, hogyan szakadt le a pedagógusok bére a versenyszférától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Schiffer András. A volt LMP-s alapító a Demokratikus Koalíció profizmusát dicsérte ugyan, de azt állítja, Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK.","shortLead":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak...","id":"20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d9a99-f76a-4b0e-b332-23dc4ad56287","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","timestamp":"2019. július. 27. 12:30","title":"Schiffer András a Fülkében: A miniszterelnök varázsereje meg tud törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","shortLead":"A teherautó is a kombájnt előzte, de hárman más sokan voltak az úttesten. ","id":"20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2f8b24-5770-4589-861f-998a41d8de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4273b9fd-6e20-4a0e-84de-6e6ac1b05267","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Elozesben_levo_teherautot_elozott_volna_az_Audi_ami_egy_kombajnvagokesenek_rohant_Kisdarocnal","timestamp":"2019. július. 27. 11:20","title":"Előzésben lévő teherautót előzött volna az Audi, egy kombájn vágókésének rohant Kisdarócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","shortLead":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"tudomany","description":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest mozgalom októberben már meg is indítaná az ültetést, egy fa nagyjából egy euróba fog kerülni. A gyarapodó faültető-Föld-hűtő mozgalmak most azt tervezik, hogy összefognak, egyesítik erejüket, a cél ugyanis az, hogy megduplázzák a Föld erdejeit.","shortLead":"Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest...","id":"20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8d6dc7-161f-44a4-8d38-bc564d831fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Megszerezte_az_elso_foldteruletet_a_faulteto_mozgalom","timestamp":"2019. július. 27. 20:00","title":"A Földet megmentő magyar faültetők megtették az első fontos lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt azonban az érintettek nem így érzik. ","shortLead":"Az Országos Onkológiai Intézet szerint teljesen értelmetlenül várakoznak a betegek hajnaltól a rendelésre várva, ezt...","id":"20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8623520-5d10-454b-bc2d-0c1224ef31b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337e9aae-c364-43ea-b66a-3b46ef55d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_orszagos_onkologiai_intezet_varakozas_beteg_rak_kemoterapia","timestamp":"2019. július. 26. 17:15","title":"\"Háromkor vége a kemoterápiának, ha nem állok itt hajnalban, lemaradhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]