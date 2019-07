Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","shortLead":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","id":"20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db701f-e14a-4845-a2ad-17fcf765ddf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","timestamp":"2019. július. 29. 09:58","title":"Két kiadó inkább átadta az államnak a népszerű tankönyveik kiadási jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","shortLead":"Remek találmány az e-scooter, viszont egyre inkább közutálatnak is örvend sok használójának köszönhetően.","id":"20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e2333f2-2c72-4b6b-872a-607460c6b6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52dc7cb-0c53-4450-adfe-958809976e26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Fokozatot_ugrott_a_szabalytalan_erollerezes_autopalyan_videoztak_le_egyet","timestamp":"2019. július. 28. 08:56","title":"Autópályán villanyrollerezett egy férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c024a0-6aeb-4c6a-8c46-2d65ef879e69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset egy night klubban történhetett, Kenderesi Tamás visszautasítja a vádakat. Az úszószövetség közölte, mindent elkövetnek, hogy tisztázódjon, jogosak-e a vádak. ","shortLead":"Az eset egy night klubban történhetett, Kenderesi Tamás visszautasítja a vádakat. Az úszószövetség közölte, mindent...","id":"20190728_Szexualis_zaklatassal_vadoltak_meg_Kenderesi_Tamast_nem_hagyhatja_el_DelKoreat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c024a0-6aeb-4c6a-8c46-2d65ef879e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8b4a57-50c1-4098-801c-6ca18085ed85","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Szexualis_zaklatassal_vadoltak_meg_Kenderesi_Tamast_nem_hagyhatja_el_DelKoreat","timestamp":"2019. július. 28. 12:16","title":"Szexuális zaklatással vádolják Kenderesi Tamást, nem hagyhatja el Dél-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","shortLead":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","id":"20190729_Audi_A1_Citycarver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335bdb6-fca3-440d-ad10-3c2ba4d1b64f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Audi_A1_Citycarver","timestamp":"2019. július. 29. 14:40","title":"Semmi allroad, városjáró az Audi újdonsága az A1 Citycarver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel kapcsolatos innováció egyik éllovasa, s most ismét villantott egy különös ötletet.","shortLead":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel...","id":"20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369371c-2222-4ed4-a17f-8f8ce730f979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","timestamp":"2019. július. 29. 12:33","title":"Videón az ötlet: ilyen lehet a tényleg csupakijelzős telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz épp így működik.","shortLead":"Remek találmány a légkondi, de miért csak a szobába raknánk, ha a hátunkat is hűthetjük vele? A Sonynál kitalált eszköz...","id":"20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f806577f-cf3c-4c8a-b3a8-bed15fd29af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9386b654-1f47-40a0-a01b-01e96855c805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_sony_reon_pocket_legkondicionalas_forrosag_elleni_vedekezes","timestamp":"2019. július. 29. 11:03","title":"Milyen kánikula? Ruhába rejthető légkondival jön ki a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]