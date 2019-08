Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","shortLead":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","id":"20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde8e3dc-34e9-4ec6-9804-b559d98c7096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:54","title":"Nem szóltak a biztosítók, mennyire fontos az ügyfél egészségi állapota, százmilliót fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","shortLead":"Kellett hozzá Kubica nagyon előzékeny csapattársa, George Russell is, aki tudja, hogy kell megénekeltetni a közönséget.","id":"20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d239c7-db09-48a2-a864-3a09f541a6a9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ilyen_orult_hangulatot_csinaltak_a_Hungaroringen_a_lengyel_szurkolok_Robert_Kubicanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:40","title":"Ilyen őrült hangulatot csináltak a Hungaroringen a lengyel szurkolók Robert Kubicának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos nemzetközi szabályokat. ","shortLead":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos...","id":"20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7242d8-66dd-48a3-ae98-d8b34ca67a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:34","title":"Amerika szankciókkal bünteti Oroszországot, mert nem mond le az idegméregről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis hivatalosan.","shortLead":"Legalábbis hivatalosan.","id":"20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3e5ee-5f4d-46fc-90b9-ac24f9fdb4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Lenyegeben_betiltottak_Magyarorszagon_a_permetezogepeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:30","title":"Lényegében betiltották Magyarországon a permetezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","id":"20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd3df9-62a6-46b3-8112-ca7ba30a7ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:09","title":"Most az autópályákon számíthatnak kellemetlenségre az Olaszországban nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","shortLead":"A NASA exobolygókat kutatói űrszondája, a TESS újabb planétákat fedezett fel, ezúttal a TOI-270 csillagrendszerben.","id":"20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df11d11d-58bc-42cf-81e2-a42be2fa943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3f3104-af95-45eb-b787-0cf5c9daaa4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_nasa_tess_exobolygo_felfedezes_csillagaszat_muhold","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:03","title":"Megtalálta a \"hiányzó láncszemet\" a bolygók sorában a NASA szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék, ha képes lenne a gondolatolvasásra is.","shortLead":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék...","id":"20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e086d2-9d3e-43df-bd2b-f24baa997cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:03","title":"Gondolatolvasó szemüvegen dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","shortLead":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","id":"20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c40b93-c98c-4aa8-98a8-d9911d503105","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:02","title":"Ne most akarjon elmenni Budapestről vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]