A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban.

Ha Forma 1-es magyar nagydíj, akkor csütörtökön este nem maradhat el a Mercedes szokásos budapesti rendezvénye. Tavaly Lewis Hamilton, Palvin Barbara és egy űrautó fémjelezte az összejövetelt, idén Valtteri Bottas és egy villanyautó volt fókuszban. Illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mely szervezet a hagyományokhoz híven idén is megkapja az este folyamán összegyűlt mintegy 1,5 millió forintos adomány teljes egészét.

A Mercedes ötszörös világbajnok pilótájának, Hamiltonnak az eredeti tervek szerint lett volna jelenése a rendezvényen, azonban a brit pilóta már a rendkívül izgalmas múlt heti német nagydíjon is betegen vezetett, gyógyulása miatt pedig lemondta a magyar nagydíj előtti összes szereplését.

A Várkert Bazár előtti terület négykerekű sztárja a német gyártó első igazi villanyautója, az általunk nemrégiben már alaposan letesztelt Mercedes EQC volt. Ami mellett nem sokkal este 8 óra után Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas is felbukkant. A finn elmondta, hogy amikor először kipróbálta a tisztán elektromos hajtásláncú EQC-t, leginkább a késedelem nélküli azonnali gyorsulás tetszett meg neki.

Arra a kérdésre, hogy a Mercedes jelenlegi kínálatából az EQC, az általunk már rendesen meghajtott négyajtós AMG GT sportkocsi, illetve a már terepen is kipróbált új G-osztály közül melyiket választaná, Bottas egyértelműen azt válaszolta, hogy a harmadik opciót ikszelné be. Nem mellesleg van is neki egy saját G-osztályos Mercedese, konkrétan egy kék színű.

Bottas kifejtette: nem zavarja, hogy korunk Forma 1-es versenyautói tele vannak zsúfolva űrtechnikával, számára és a Mercedes számára is csak az a legfontosabb, hogy a legmodernebb technológiák révén minél gyorsabbak legyenek. "Vezetés közben igazi multitasking kihívásoknak kell megfelelni" - mondta, majd hozzátette, hogy ez számára nem okoz problémát. Kiemelte a fizikai és a mentális felkészülés fontosságát, mind a szezonok közötti hosszú téli szünet során, mind pedig a versenyek közötti időszakokban.

A 29 esztendős pilóta szabadidejében egyre jobban szeret fotózni és rajongásig imádja Fanni nevű kutyáját, de Hamiltontól eltérően nem viszi magával a versenyekre, mert szerinte ez a közeg nem éppen ideális egy négylábú házikedvenc számára. Felesége, az úszósportágban korábban jelentős eredményeket elért Emilia Pikkarainen ma már többet lovagol, mint úszik. Bottas egyelőre nem érzi elérkezettnek az időt a lovaglás kipróbálására, mert jobban szereti a több száz lóerőt az egyetlennél, illetve úgy gondolja, hogy egy Forma 1-es autót könnyebb irányítani.

Az idén januárban az Arctic Rallyn elindult és ott ötödik helyezést szerzett versenyző szívesen kipróbálná a hóban történő Forma 1-ezést, és szerinte honfitársának, Kimi Räikkönennek sem lenne ellenére az ötlet. Az más kérdés, hogy ehhez az F1-es autókat igen jelentősen át kellene alakítani.

A mai napon szabadedzésekkel veszi kezdetét a magyar Forma 1-es hétvége, amely holnap az időmérővel, vasárnap pedig a futammal folytatódik. A múlt heti német futamon a Mercedes mindkét pilótája megtörte a kocsiját, így Hamilton csak a kilencedik lett, Bottas pedig pont nélkül zárta a hockenheimi hétvégét. Mogyoródon ennél mindenképpen jobban szeretne teljesíteni a Mercedes.

A pilóták világbajnokságát jelenleg 225 ponttal Lewis Hamilton vezeti, akit a 184 pontos Valtteri Bottas, illetve a legutóbbi fordulót megnyert, 162 pontos Max Verstappen követ a sorban. A csapat vb-n Mercedes (409 pont), Ferrari (261 pont), Red Bull (217 pont) az aktuális sorrend.

