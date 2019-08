Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között több gyermek is van. Az elkövető a 21 éves texasi Patrick Crusius, őt elfogták a rendőrök. ","shortLead":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között...","id":"20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9005f5-c82f-45d2-8f89-0c9764d9fa95","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:04","title":"Lövöldözés volt egy El Pasó-i bevásárlóközpontban - legalább 15 halott, egy letartóztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó példány is elpusztul.","shortLead":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó...","id":"20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a74d2-520c-4d59-9a41-ed42735b29dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:03","title":"A szemünk láttára halhatnak ki a disznódelfinek, pedig megmenthetnénk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták a figyelmeztetést.\r

","shortLead":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták...","id":"20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dced45-d27c-47b7-94a9-6f8b72413c80","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Szombaton is bárhol lehetnek zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség ellenére négyből három magyar csapat kiesett a nemzetközi kupák selejtezőiből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség...","id":"20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ff68b-c2ad-4596-b1a6-27e89d87ce11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. augusztus. 04. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogyan gondolta a kormány az éjszakai repülési tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá lökött két embert. ","shortLead":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá...","id":"20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3494-8e67-4686-8911-4b93aa0d1397","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:49","title":"A svájci határ ellenőrzését jelentette be az eritreai férfi tette után a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség a munkájukat, miként fejlődött a településük 2014 és 2020 között. Ebből tervez kampányt a kormány. ","shortLead":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség...","id":"20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a769740-ae9a-4515-b1ea-5a135f7aa099","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Uniós pénzből kampányolhat az önkormányzati választás előtt a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag a hátsó kerekeket hajtja.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Pagani gyakorlott sofőrt kíván, hiszen sok száz lóerős teljesítménye csak és kizárólag...","id":"20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae2ca7-25c3-403b-845a-f8ace8a77e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8aad77-a480-4a6e-98b9-8c0bec140283","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_1_milliard_forintba_kerul_a_legujabb_olasz_hiperauto","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:21","title":"1 milliárd forintba kerül a legújabb olasz hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új kinevezett eddig is a Budapest Airport felügyelőbizottsági tagja volt.","shortLead":"Az új kinevezett eddig is a Budapest Airport felügyelőbizottsági tagja volt.","id":"20190802_Megvan_a_Budapest_Airport_uj_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3291b3-95e1-419f-8ef7-38162d918326","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Megvan_a_Budapest_Airport_uj_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:37","title":"Megvan a Budapest Airport új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]