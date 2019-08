Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","shortLead":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","id":"20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aadba52-3cc9-4041-8e99-796101ee0e8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:21","title":"A kempingautók királya: itt az új VW California","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","shortLead":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","id":"20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11ef34-d2ac-4f12-a00e-d24d752b501b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:09","title":"Szarvason két fideszes és egy egykori fideszes is elindulhat polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikorra készülhet el az Újfehértóra ígért Honvédelmi Sportközpont? 