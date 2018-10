Nem tartja valószínűnek a teniszező, hogy rövid időn belül rendeződik a vitájuk a teniszszövetséggel. Fucsovics a Nemzeti Sportnak azt is kijelentette: nem hagyja, hogy átverjék, és nem igaz, hogy edzője bármibe is belerángatta.

A US Open és a szövetséget kritizáló nyílt levelének publikálása óta nem adott interjút Fucsovics Márton. A legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező és stábja akkor, augusztusban – többek között Babos Tímea és Temesvári Andrea támogatásával – jó néhány problémát felvetett a magyar tenisszel és annak irányításával kapcsolatban, és lemondta a szereplést a szeptember közepi Davis Kupa-párharcon. Akkor azt írta, úgy tapasztalja, hogy a szövetség nem adja meg a társainak azt az elismerést, amit az elért eredmények alapján megérdemelnek a fiúk és az őket felkészítő edzők. "Jeleztem, nem biztosítottak a feltételek, nem megfelelő a légkör a további sikeres szerepléshez".

A játékos most a Nemzeti Sportnak nyilatkozva azt mondta, jó lett volna játszani, de nem lelkizett emiatt. A szövetség vezetői ugyanis olyan helyzetet teremtettek, amelyben nem maradt választási lehetősége. Inkább a következő tenisztornájára készült. "Ha most kellene döntenem, újra ezt tenném" – jegyezte meg.

Lehetséges, hogy a jövő februári, németek elleni Davis Kupa-mérkőzéseken sem vállal szerepet. Úgy fogalmazott: szeretne játszani, de korai lenne kijelenteni, hogy fog is.

Arra a felvetésre, hogy többek szerint őt csak edzője, Sávolt Attila keverte bele a szövetséggel szemben indított harcba, Fucsovics úgy reagált: "Tévedés. Komolyan, úgy gondolja, hogy nem tudom eldönteni, mi a helyes és mi nem? Mi attól vagyunk erősek, hogy összetartunk, csapatként működünk. Naponta próbálnak éket verni közénk, amire csak annyit mondhatok, sok sikert..."

Arról is kérdezték a játékost, hogy – amint mi is megírtuk – a szövetség felbontotta a Sávolttal kötött megbízási szerződését, így már nem tőlük érkezik a tréner 6 ezer eurós bére, annak átadását Fucsovicsra bízták. "Tudom, hogy hoztak egy ilyen döntést. Már két hónapja is tudtam, de nem érdekel, hogy mit ügyeskednek, próbálkoznak. Annyi a csúsztatás, a manipuláció, a hazugság a kommunikációjukban, a működésükben, hogy az nem tartható sokáig. Csak egyetlen apró példa. A legelső, augusztus 24-i Facebook-bejegyzésem után azt írta a szövetség főtitkára, Richter Attila, hogy nem tudott a felvetett problémákról, majd most szemrebbenés nélkül állítják a szövetségnél, hogy már július 24-én elnökségi határozat született az ügyben. Azért ebben van némi ellentmondás, nem? Azt sem értem, miért utalnának nekem hatezer eurót? Én csak annyit szeretnék, hogy azt megkapjam, ami az enyém, de nem a szövetségtől, mert nincs mire, nincs szerződésem. Richter Attilától várom, hogy utalja át a szponzori pénzeimet, amelyeket a saját cégébe utaltatott és eddig >>elfelejtett<< nekem továbbítani, pedig én minden vállalást pontosan teljesítettem. Ez az egész azért is furcsa, mert ő azt kommunikálja, nem is volt a menedzserem. Csak nem tudom, akkor mit keres a pénzem az ő számláján? Ebben az ügyben ügyvédhez fordultam, mert nem bízom abban, hogy egyszerű lesz behajtani. Méltatlan helyzet ez, ami nagyon nem az én világom. Teniszező vagyok, de azt nem hagyom, hogy átverjenek" – magyarázta Fucsovics a Nemzeti Sportnak. A lap ezzel kapcsolatban kereste Richtert, aki egyelőre nem válaszolt nekik.

Bár szeptember elején a két top teniszező még azt közölte, hogy a fideszes országgyűlési képviselőként is dolgozó Szűcs Lajos elnökkel mediátor nélkül is szívesen tárgyalnak, azóta nagyot fordult a világ. Szűcs a szeptember végi rendkívüli közgyűlésen – ahol a négy, rövid időn belül lemondott elnökségi tag helyére választottak újakat – már nem engedte felszólalni Sávolt Attilát.

Most a sportlapnak Fucsovics azt mondta, végül személyesen nem találkozott Szűccsel, az elnök egy alkalommal tárgyalt a menedzserével, de nem derült ki, hogyan szeretné megoldani a problémákat. "Azóta nem egyeztettünk. Azt mondta, vár egy hívást tőlünk, tőlem. Remélem, már megértette, hogy ez a hívás nem fog befutni. Aki úgy nyilatkozik rólam, ahogyan ő, nem tudom, miért kellene bármiről is beszélnünk" – jelentette ki a játékos.

Nem tartja valószínűnek Fucsovics, hogy vitájuk a szövetséggel rövid időn belül rendeződne, "ezzel a szövetséggel biztosan nem" tudnak megállapodni. "Járjuk a magunk útját, szerencsére sokan vannak Magyarországon, akik így is hisznek, bíznak bennem, támogatnak" – fűzte hozzá.