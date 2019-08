Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az: a nehezen elpusztítható élőlények vajon életben maradtak-e az űreszköz becsapódása után.","shortLead":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az...","id":"20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558325e9-a655-479e-a21d-d9ba4b32ebb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:03","title":"Hadseregnyi élőlény kerülhetett a Holdra egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","shortLead":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","id":"20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965a5734-3feb-4fd0-a683-f9c8b9d25db4","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:53","title":"Vihar és felhőszakadás érkezik, de van, ahol marad a hőségriadó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cenzúránál cinikusabb erők munkálkodnak az emberek politikai akaratának elszívásán: ezek között találjuk a többség összezavarását, halálra untatását és figyelmének elterelését a politikáról, mindezt úgy érve el, hogy az eseményeket rendszertelenül, töredékesen mutatják be - mutat rá Alain de Botton filozófus.","shortLead":"A cenzúránál cinikusabb erők munkálkodnak az emberek politikai akaratának elszívásán: ezek között találjuk a többség...","id":"20190808_Miert_baj_az_hogy_mar_a_legnagyobb_botranyok_is_halalra_untatnak_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820927d5-4d9f-42af-9cd7-7d004ae62cb6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190808_Miert_baj_az_hogy_mar_a_legnagyobb_botranyok_is_halalra_untatnak_minket","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:15","title":"Miért baj az, hogy már a legnagyobb botrányok is halálra untatnak minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Rendőrök és civilek keresik a hajóbaleset utolsó eltűnt áldozatának holttestét. Addig folytatják a kutatást, amíg reális esély van a megtalálására – ígérték.","shortLead":"Rendőrök és civilek keresik a hajóbaleset utolsó eltűnt áldozatának holttestét. Addig folytatják a kutatást, amíg...","id":"20190808_Egy_holttestet_nem_talaltak_meg_a_Hableany_katasztrofaja_utan_mar_Pakstol_delre_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fdb115-4956-4300-85d4-6236c19d77c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Egy_holttestet_nem_talaltak_meg_a_Hableany_katasztrofaja_utan_mar_Pakstol_delre_keresik","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:17","title":"Egy holttestet nem találtak meg a Hableány katasztrófája után, már Pakstól délre keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva nem vállal még egy önkormányzati ciklust.","id":"20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa643683-a9eb-4c85-998c-7ea28a324539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1928d-c2a2-43e4-9eb2-d842e6fbbc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kriza_Akos_nem_indul_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:36","title":"Kriza Ákos nem indul Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszokra kell várni.","shortLead":"Pótlóbuszokra kell várni.","id":"20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4510fdfe-4c0e-4df4-b3f9-519c77a8f060","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Nem_jarnak_a_vonatok_Szeged_es_Kiskunfelegyhaza_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:46","title":"Nem járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]