[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyő sosem árt. ","shortLead":"Egy esernyő sosem árt. ","id":"20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e325-87ee-44fa-82ca-fe45d026321e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:31","title":"Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt egy kis pénz az előző akcióból, és most ismét tenne valamit. ","shortLead":"Maradt egy kis pénz az előző akcióból, és most ismét tenne valamit. ","id":"20190804_Most_klimat_vinne_a_korhazakba_a_kempingagyakat_adomanyozo_apuka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920ebb61-5527-4d0e-835f-a9139a733e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Most_klimat_vinne_a_korhazakba_a_kempingagyakat_adomanyozo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:35","title":"Most klímát vinne a kórházakba a kempingágyakat adományozó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","shortLead":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","id":"20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6fe96-9e5e-42aa-8c1b-f1b2a7b5a344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:25","title":"114 magánrepülővel érkeztek a Föld megmentéséről szóló konferenciára a sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","shortLead":"A sofőr nem adott elsőbbséget, elsodorta őket.","id":"20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb3167-a55e-4552-8d07-82e187f121d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Zebran_atkelo_hazaspart_gazoltak_el_Ozdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:59","title":"Zebrán átkelő házaspárt gázoltak el Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","shortLead":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","id":"20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1726c4-91c3-4521-af99-404d2753347f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:44","title":"Semmit nem tett eddig a kormány, hogy rendezze a jogellenesen elvett rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","shortLead":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","id":"20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0ae1b-3f28-4265-9fc4-977ea5fa2237","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:05","title":"Elnöke szerint az Állami Számvevőszék is lehetne dühös, de nem ez a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","shortLead":"A rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe. ","id":"20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a925d825-9829-474a-8b42-458fc477cfca","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ledobtak_egy_6_eves_kisfiut_a_Tate_Modern_kilatoteraszartol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:09","title":"Ledobtak egy 6 éves kisfiút a Tate Modern kilátóteraszáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]