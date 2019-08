Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","shortLead":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","id":"20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff95e2-6b38-4223-91a5-a3cb9f092849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:16","title":"Lábon lövi magát Amerika a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","shortLead":"„Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek?” Ez itt Novák Katalin kérdése.","id":"20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca8f4a-9167-477e-a11d-84015f5b8a73","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_csaladugyi_allamtitkar_nem_talalt_nagycsalados_emotikont_de_olyat_igen_ahol_ket_ferfi_van","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:24","title":"A családügyi államtitkár nem talált nagycsaládos emotikont, de olyat igen, ahol két férfi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","shortLead":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","id":"20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd53943-17a3-4c57-a4ed-bcf7320e5593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:05","title":"Megszüntetné az első osztályú vasúti kocsikat egy német politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a IV. kerületben történt.","shortLead":"A baleset a IV. kerületben történt.","id":"20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53190870-6d29-4c4d-8de0-70caad1e2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e861511-ad71-446d-9483-7ed221ba348e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Ketten_meghaltak_egy_kozlekedesi_balesetben_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:08","title":"Ketten meghaltak egy közlekedési balesetben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutya, két kutya.","shortLead":"Egy kutya, két kutya.","id":"20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e4b6bf-f8c8-4cfd-9f5e-bad4471a38fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26967f-5a3a-47cb-91cd-5409fde5559d","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Ledobta_a_rendorseg_a_cukisagbombat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:02","title":"Ledobta a rendőrség a cukiságbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d2d791-f550-4b31-86c0-449713f2fad2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd márka középkategóriás kombijának legerősebb és egyben plugin hibrid-változatát, valamint legfrissebb divatterepjárós kivitelét próbáltuk ki párhuzamosan. Teszten a V60 T8 Twin Engine és a V60 CC.","shortLead":"A svéd márka középkategóriás kombijának legerősebb és egyben plugin hibrid-változatát, valamint legfrissebb...","id":"20190817_volvo_v60_t8_twin_engine_teszt_plugin_hibrid_volvo_v60_cc_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d2d791-f550-4b31-86c0-449713f2fad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c493112-5efb-4b38-9003-c1cebfb42684","keywords":null,"link":"/cegauto/20190817_volvo_v60_t8_twin_engine_teszt_plugin_hibrid_volvo_v60_cc_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 17. 14:00","title":"Zöld rendszámos izompacsirta és bakancsos terepes: dupla Volvo V60-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem bízunk a hivatalos szervekben, hozzászoktunk a gyűlölködéshez, ráadásul egy ártatlan állatot agyonkínzó \"rém\"-mel szemben jogosan érezzük erkölcsösnek magunkat – ilyen szociálpszichológiai magyarázata is van az össznépi haragnak, ami a kutyáját autója mögött vonszoló asszonyra zúdult. Több mint 190 ezer ember követeli, hogy kapjon méltó büntetést egy állatkínzó.","shortLead":"Nem bízunk a hivatalos szervekben, hozzászoktunk a gyűlölködéshez, ráadásul egy ártatlan állatot agyonkínzó \"rém\"-mel...","id":"20190816_balotaszallas_allatkinzas_peticio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c0be4c-858c-4b2f-b654-d2ec1ffde79a","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_balotaszallas_allatkinzas_peticio","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:45","title":"Sok tragédia egyike lesz, vagy áttörést hoz az autó után kötött kutya pusztulása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b985cea-5626-4364-8050-3313dc5f41d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovákia felől érkező nemzetközi EuroCity vonatok nem érintik Vác, Nagymaros-Visegrád és Szob állomást. ","shortLead":"A Szlovákia felől érkező nemzetközi EuroCity vonatok nem érintik Vác, Nagymaros-Visegrád és Szob állomást. ","id":"20190816_Baleset_miatt_kerulouton_kozlekedik_tobb_nemzetkozi_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b985cea-5626-4364-8050-3313dc5f41d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5e9d35-43cb-458d-b868-ed7f57353290","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Baleset_miatt_kerulouton_kozlekedik_tobb_nemzetkozi_vonat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:56","title":"Baleset miatt kerülőúton közlekedik több nemzetközi vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]