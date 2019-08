Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c9965-2027-443e-a4a1-366d30355182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:03","title":"Ez történt: megmérték, mennyit ér a Windows beépített, ingyenes vírusvédelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben vannak a szódavizesek és a fűszerpaprika-termelők, de kiderült az is, hogy milyen dolgozni a Szigeten - ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újfent a várakozásokon felül nőtt a magyar GDP, furcsa ügylettel vásárolta meg a Postapalotát az MNB, nehéz helyzetben...","id":"20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c4ff1-92f0-4dd1-b215-cfae2276cfdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_hvg_gazdasag_heti_osszefogalalo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi is az igazság a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párzási időszak van, ebből lett kisebb baj egy cirkuszban – derül ki az RTL Híradóból.","shortLead":"Párzási időszak van, ebből lett kisebb baj egy cirkuszban – derül ki az RTL Híradóból.","id":"20190817_Felporgott_oroszlanok_okoztak_riadalmat_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53e445d-bef9-428f-9c1a-baa836c617ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felporgott_oroszlanok_okoztak_riadalmat_Szegeden","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:40","title":"Felpörgött oroszlánok okoztak riadalmat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés csökkentését.","shortLead":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés...","id":"20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ffbcb-d510-44f0-862b-35f47e9914b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:34","title":"Százezrek tüntetnek Hongkongban, a szomszédos Sencsenben pedig gyakorlatoznak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány támogatására. A hatalom hálásan köszöni, és pénzeli a befolyásos pap szívügyét, a hőforrások hasznosítását Torun városának környékén.","shortLead":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány...","id":"20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9782e0c-c067-4e9b-8123-9e1cb8664cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:30","title":"Lengyelországban is jól fekszik a hatalomnál az, aki kormánypárti médiát működtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a szombati zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstöt szerzett.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett...","id":"20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f60635-447e-43d3-9112-6978f3c82154","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:02","title":"Éremesővel zárták a magyar úszók a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak. A férfi keresésére már francia barátai is megérkeztek.","shortLead":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak...","id":"20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139b8b77-d317-4c66-ab61-ca3550fdf42d","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:12","title":"\"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?\" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig a férje attól tartott, teljesen egyedül lesz.","shortLead":"Pedig a férje attól tartott, teljesen egyedül lesz.","id":"20190817_Tomegek_bucsuztattak_az_El_Pasoi_lovoldozes_aldozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33bac0b-6073-4d5a-bc22-21b031917c36","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Tomegek_bucsuztattak_az_El_Pasoi_lovoldozes_aldozatat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 14:25","title":"Tömegek búcsúztatták az El Paso-i lövöldözés áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]