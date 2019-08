Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem tesz rózsaszín tejszínhabot a mondanivalója mellé, holott nem szereti a konfrontatív helyzeteket. HVG-portré.","shortLead":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem...","id":"201933_szabo_gyozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f622f-a0ab-44fb-b7b2-0ac8e106e9ea","keywords":null,"link":"/kultura/201933_szabo_gyozo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:00","title":"Szabó Győző: Már nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt olyan kutya, amely Biatorbágytól a Füvészkertig rohant félelmében. \r

\r

","shortLead":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt...","id":"20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62ab3a3-b47a-4f63-94bd-8ea13ce2885f","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:58","title":"Vannak, akik rettegnek az augusztus 20-i tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő gombafajok terjedése.","shortLead":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő...","id":"20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a42c859-a243-4390-80d0-3c6de6c9f740","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:03","title":"Halálos gombás fertőzések kísérhetik a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni szórakozóhelyen.","shortLead":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni...","id":"20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8fb40-f7f8-4ffa-897c-159fefc5f13b","keywords":null,"link":"/kultura/20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:02","title":"Dave Grohl és Rick Astley meglepetésbulit tartottak egy londoni klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen emlékezzenek a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára. Kár, hogy az ünnepségekből kihagyták azokat, akiknek az életére a legnagyobb hatással voltak az események: a helyieket. ","shortLead":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen...","id":"20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775625c-4a88-4675-b71f-09c02d0b3e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:00","title":"Lezárt utcákkal ünnepelték a 30 éves szabadságot Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján nem teljesítheti az USA kérését.","shortLead":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján...","id":"20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7161f2-6bd3-4e2c-becd-84757d550a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:11","title":"Kihajózott az iráni tankhajó Gibraltárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","shortLead":"A Barcelona brazil sztárja kölcsönben futballozhat a Bayern München csapatában.","id":"20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe51d7-027e-4f8e-945c-3bae221dd6f0","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Coutinho_orvosi_vizsgalatra_Munchenbe_erkezik","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:44","title":"Coutinho orvosi vizsgálatra Münchenbe érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]