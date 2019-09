Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","shortLead":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","id":"20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ea0fa-da50-401a-9020-a546f8482f1f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:37","title":"Az Akik maradtak című filmet nevezi Magyarország az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ néhány másik országában. A Netflix egy dokumentumfilmben próbálta meg felgöngyölíteni a módszereiket és az eredményeiket. A Family című sorozatból kiderül, hogy Donald Trump is kiválasztott, hiszen a hatalom már önmagában Isten áldásának a bizonyítéka.\r

\r

","shortLead":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ...","id":"20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de712968-3d15-41fc-90d1-7ff1960da3de","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:00","title":"Egy család, ahol összejött Hitler, a maffia és Jézus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","shortLead":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","id":"20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2673692-369d-4f14-ba1e-1c3efd00da18","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:45","title":"Nem sztrájkot, iskolabojkottot hirdetnek a diákok jövő péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","shortLead":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","id":"20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186aa11-da7c-4350-bf83-3c051658c27c","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:56","title":"Lázban ég Berlin: óriáspanda-ikrek születtek az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stabilizálni kell a hajót, hogy legyen később esély a 14, még nem megtalált holttestet a felszínre hozni.","shortLead":"Stabilizálni kell a hajót, hogy legyen később esély a 14, még nem megtalált holttestet a felszínre hozni.","id":"20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1dd878-6f48-4a5f-8d00-732accf1ec7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Abbahagytak_a_kaliforniai_hajokatasztrofa_aldozatainak_kereseset","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:42","title":"Abbahagyták a kaliforniai hajókatasztrófa áldozatainak keresését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","shortLead":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","id":"20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f6e548-6b7c-48d8-8c9a-d7fcc43e6c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:52","title":"Greta Thunberg visszaszólt azoknak, akik az Asperger-szindrómája miatt támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","shortLead":"Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált.","id":"20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36dcfe6-e04f-418c-b525-8fc350d4a3f5","keywords":null,"link":"/sport/20190903_Nyilvanossagra_hozta_a_Double_Pass_a_magyar_fociakademiak_sorrendjet","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:25","title":"Elkészült az újabb jelentés a magyar fociakadémiákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.","shortLead":"A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb...","id":"20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b545168-ccb2-45ea-a07a-6ec1f00ec32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f5dcd-95b6-41d5-932c-2d471dd83595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_uj_dell_latitude_chromebook_chrome_os_laptop","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:03","title":"Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]