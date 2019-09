Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai humorista alaposan körbejárta a témát Gorka Sebestyén karrierváltásának apropóján.","shortLead":"Az amerikai humorista alaposan körbejárta a témát Gorka Sebestyén karrierváltásának apropóján.","id":"20190907_A_magyar_nacik_labkremen_poenkodott_egy_jot_Stephen_Colbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa420ff4-c1e9-40f6-9f2e-8a0ae3704f0e","keywords":null,"link":"/elet/20190907_A_magyar_nacik_labkremen_poenkodott_egy_jot_Stephen_Colbert","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:30","title":"A magyar nácik lábkrémén poénkodott egy jót Stephen Colbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak ehhez nincs elegendő forrása.

","shortLead":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak...","id":"20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d88499-5f5a-4666-9b4b-2095e4bc4acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:40","title":"Áder János rácáfolt Orbán brüsszeli vétójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült...","id":"20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4ee7e2-ecf9-41bd-89eb-d28b6dd15c99","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:25","title":"Szabadlábon a Budapesten elkapott, majd az oroszoknak kiadott fegyverkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","shortLead":"Czibere József Fidesz-tagságát a botrány után felfüggesztették, úgyhogy most függetlenként próbálkozik. ","id":"20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9b41b-67a8-456a-835c-8fa491f28b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Ujra_elindul_a_valasztason_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_volt_tyukodi_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:48","title":"Újra elindul a választáson a szexuális zaklatás miatt feljelentett volt tyukodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek szerkezetét és működését.","shortLead":"Először azonosították a balkezesség genetikai utasításait, amelyek jelentősen befolyásolják az agy egyes területeinek...","id":"20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1f29ee-62e4-46c8-bdce-3e4fccb5e4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60696c48-6ff7-49e2-83d4-f84a394ad786","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_balkezesseg_genetika_agyterulet_dns","timestamp":"2019. szeptember. 07. 09:03","title":"Rájöttek a balkezesség genetikai titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M19-es autóutat és a 21-es főutat érintik a korlátozások.","shortLead":"Az M19-es autóutat és a 21-es főutat érintik a korlátozások.","id":"20190907_Tobb_utat_is_lezartak_balesetek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5595afa-1684-47cd-8377-b3570df10568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Tobb_utat_is_lezartak_balesetek_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:15","title":"Több utat is lezártak balesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f255ed0-5750-475c-bdef-f1a31442a4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így szól 2019-ben a dal DR BRS és a Jazz+Az közös feldolgozásában.","shortLead":"Így szól 2019-ben a dal DR BRS és a Jazz+Az közös feldolgozásában.","id":"20190906_Feldolgoztak_a_Gesztifele_Jazzaz_slageret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f255ed0-5750-475c-bdef-f1a31442a4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e501-ad8e-4130-9457-75f9987d27ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Feldolgoztak_a_Gesztifele_Jazzaz_slageret","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:44","title":"„Ma jól vagyok” – újrakeverték a Geszti-féle Jazz+az slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Egy hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, két vendégétterem, stílusos vidéki reggeli, gasztro workshopok szeptember 8-án Rácalmáson a Jankovich-kúriában.







","shortLead":"Egy hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, két vendégétterem, stílusos vidéki reggeli, gasztro workshopok szeptember...","id":"20190907_Teriteken_a_stilusos_videk__SVET_110","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec13128-e2a5-43fe-a16c-d4774f3916fc","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Teriteken_a_stilusos_videk__SVET_110","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:20","title":"Terítéken a stílusos vidék – SVÉT 11.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]