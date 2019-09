Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","shortLead":"A film az egykori köztársasági elnök politikai karrierjének kezdetét mutatja be.","id":"20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f716a454-0b38-475f-89df-afac2bf676bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a4c8f5-8923-4282-acf8-acae6f38542f","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Megfilmesitik_Vaclav_Havel_ellenzeki_eveit","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:12","title":"Megfilmesítik Václav Havel ellenzéki éveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világhírű karmester elkeseredett, szerinte az ország mindig is feudális volt.","shortLead":"A világhírű karmester elkeseredett, szerinte az ország mindig is feudális volt.","id":"20190906_Fischer_Adam_Magyarorszag_sosem_lesz_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb2ed52-eb0d-4a56-886e-2265d83a6d78","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Fischer_Adam_Magyarorszag_sosem_lesz_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:06","title":"Fischer Ádám: Magyarország sosem lesz demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","shortLead":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","id":"20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af334411-a6ba-4b64-8544-00df47bed6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:10","title":"Mészárosék kicsit túlfeszítetették a közbeszerzési ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957dd9cd-161f-4023-a1cb-ee4b4652726c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hosszú évek után újra elérhetővé tette World of Warcraft nevű online játékának első, műfajteremtő változatát a Blizzard Entertainment. Nincs könnyítés és grafikai tuning, minden pontosan olyan, ahogy a világ annak idején megismerte: lassú és rengeteg aranyat igénylő.","shortLead":"Hosszú évek után újra elérhetővé tette World of Warcraft nevű online játékának első, műfajteremtő változatát a Blizzard...","id":"20190906_world_of_warcraft_classic_megjelenes_kritika_velemeny_teszt_mmorpg_online_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957dd9cd-161f-4023-a1cb-ee4b4652726c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a76ffbc-988d-4b45-b016-8912e0ccf933","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_world_of_warcraft_classic_megjelenes_kritika_velemeny_teszt_mmorpg_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 20:00","title":"Milliós nézettség, tömött sorok: feltámadt az ikonikus World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak.","shortLead":"Elesnek a támogatástól ugyanis azok, akik helyben járatják iskolába gyermeküket, illetve azok is, akik rendszeres...","id":"20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a34917-0f20-4fd0-8b62-77e53a034964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493b47d5-cf9b-45ef-bef0-2e4acd1a21fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Csak_azokat_tamogatja_a_sajokazai_onkormanyzat_akiki_mas_telepulesen_jarnak_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:51","title":"Csak azoknak nem jár iskolakezdési támogatás Sajókazán, akik a leginkább rászorulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","shortLead":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","id":"20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163e36d0-6bec-4b0c-92ae-87f22e4570ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:10","title":"Csúszik a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","shortLead":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","id":"20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323716b0-878b-4c4d-9020-75060153f363","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:11","title":"A kormány hozzányúlt a Schmidt Mária által szervezett emlékév pénzeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]