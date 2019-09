Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9eed8f7-e2db-4280-bd51-64b50ea42cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Fesztiválzenekar karmestert keres egy koncertjéhez, elsősorban amatőrök jelentkezését várják.","shortLead":"A Budapest Fesztiválzenekar karmestert keres egy koncertjéhez, elsősorban amatőrök jelentkezését várják.","id":"20190909_Itt_a_lehetoseg_hogy_igazi_zenekart_vezenyeljunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9eed8f7-e2db-4280-bd51-64b50ea42cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e36e83-5e58-4ab4-8cec-7a03458b4924","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Itt_a_lehetoseg_hogy_igazi_zenekart_vezenyeljunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:41","title":"Vezényelt már nagyzenekart? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ca181-a088-45a8-beca-0ee8928725bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190909_Marabu_FekNyuz_Arulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323ca181-a088-45a8-beca-0ee8928725bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3b088a-6569-4703-9ed3-d2705ffd742c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Marabu_FekNyuz_Arulas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:29","title":"Marabu FékNyúz: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626cd7fb-83f0-46d9-8bad-9ee172bdd233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő 33-3-ra nyert a vendég Pittsburgh ellen az NFL századik idényének első fordulójában.","shortLead":"A címvédő 33-3-ra nyert a vendég Pittsburgh ellen az NFL századik idényének első fordulójában.","id":"20190909_nfl_patriots_steelers_antonio_brown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626cd7fb-83f0-46d9-8bad-9ee172bdd233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129cb4f0-3fed-4ae3-8f53-863c33e9a5b0","keywords":null,"link":"/sport/20190909_nfl_patriots_steelers_antonio_brown","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:11","title":"Súlyos csapást mért a Patriots a Steelersre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8860627b-8250-4e53-8e53-2bfe0bb9110c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az „elég jó” szülő tudatosan viselkedik ebben is. ","shortLead":"Az „elég jó” szülő tudatosan viselkedik ebben is. ","id":"20190908_13_tipp_amivel_a_gyerek_biztonsagat_vedjuk_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8860627b-8250-4e53-8e53-2bfe0bb9110c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7903c607-59ed-476b-96ed-3e0f61fcd4ae","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190908_13_tipp_amivel_a_gyerek_biztonsagat_vedjuk_a_neten","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:15","title":"13 tipp, amivel a gyerek biztonságát védjük a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","shortLead":"Babos Tímea nagyot lépett előre: húsz helyet javított a két héttel ezelőtti pozíciójához képest, így a 92.","id":"20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12bb20a-eafe-4667-9703-68a64482cced","keywords":null,"link":"/sport/20190909_tenisz_vilagranglista_babos_timea_fucsovics_marton_us_open","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:30","title":"Babos javított, Fucsovics rontott a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e19a31-0f0a-4261-a20f-c060fa754e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „okos nemzetépítés” stratégiáját hirdette meg Orbán Viktor Kötcsén, de mi most Kövér László véleményére voltunk kíváncsiak. ","shortLead":"Az „okos nemzetépítés” stratégiáját hirdette meg Orbán Viktor Kötcsén, de mi most Kövér László véleményére voltunk...","id":"20190908_Megkerdeztuk_Kover_Laszlotol_hogy_mennyit_valtozik_meg_a_velemenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e19a31-0f0a-4261-a20f-c060fa754e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01956086-2a25-44ca-a617-85fac2fbfc43","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Megkerdeztuk_Kover_Laszlotol_hogy_mennyit_valtozik_meg_a_velemenye","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:07","title":"Megkérdeztük Kövér Lászlótól, hogy mennyit változik még a véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da77c8a-b776-4235-80b3-7985b858b635","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Méregdrága élményparkjával Szepesi Richárd a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, már 9 milliárd mennyei mannához jutott.","shortLead":"Méregdrága élményparkjával Szepesi Richárd a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, már 9...","id":"201936__elmenyparkok__oligarchak_egymas_kozt__aranytevesztes__falra_lehet_masznitole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da77c8a-b776-4235-80b3-7985b858b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ef4d86-7d6c-4c79-b519-e43cb6a4f5d0","keywords":null,"link":"/kkv/201936__elmenyparkok__oligarchak_egymas_kozt__aranytevesztes__falra_lehet_masznitole","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:00","title":"Már 9 milliárdos támogatásnál jár a vállalkozó, aki összehozta Mészáros első luxusszállodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]