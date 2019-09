Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wellhello is lesz. Tömegközlekedés viszont nem nagyon.","shortLead":"Wellhello is lesz. Tömegközlekedés viszont nem nagyon.","id":"20190928_Budapesten_zenel_Bryan_Adams_megvaltozik_a_kozlekedes_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a144e932-358d-4601-b9a7-91a9ce04072d","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Budapesten_zenel_Bryan_Adams_megvaltozik_a_kozlekedes_is","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:02","title":"Budapesten zenél Bryan Adams, megváltozik a közlekedés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","shortLead":"Krueger John-Henry lábszárát vágta fel a penge az 1500 méteres döntőben.\r

\r

","id":"20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975f17e-a392-4d99-a537-61439ebd4834","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Sulyos_serulest_okozott_a_korcsolyapenge_a_gyorskorcsolyazok_orszagos_bajnoksagan","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:07","title":"Súlyos sérülést okozott a korcsolyapenge a gyorskorcsolyázók országos bajnokságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411aa9c4-6590-43b2-9dc1-a9b6c0e1c023","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz és egy személyautó ütközött össze az I. kerületben.","shortLead":"Egy busz és egy személyautó ütközött össze az I. kerületben.","id":"20190927_Durva_baleset_tortent_a_Dobrentei_ternel_az_5os_busz_eleje_leszakadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411aa9c4-6590-43b2-9dc1-a9b6c0e1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f03101-0d9f-4bd9-9039-7373eba0e5dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Durva_baleset_tortent_a_Dobrentei_ternel_az_5os_busz_eleje_leszakadt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:35","title":"Baleset történt a Szarvas térnél, az 5-ös busz eleje leszakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","shortLead":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","id":"20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce346a77-0d6c-499c-b754-17877854d395","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:33","title":"Leszakadt a mennyezet a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","shortLead":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített a mentésben.","shortLead":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített...","id":"20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3483ce57-e181-4036-aaa0-d568c0cdb66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:43","title":"Hét ember fulladt az Égei-tengerbe, amikor elsüllyedt egy csónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által fejlesztett új mobiltöltési technológia.","shortLead":"A vonatkozó androidos telefont csak októberben mutatják be, de egy videó már mutatja, mire képes a kínai Oppo által...","id":"20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64a9fe3-b3a7-4129-82f2-034a434f31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e58384-b845-44ef-b05d-cb212b2f64a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_oppo_reno_ace_65w_gyorstolto_mobiltolto","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:03","title":"Videó: ennyire gyorsan működik az új, szupergyors mobiltöltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","shortLead":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","id":"201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabcabaa-3719-409c-be0e-a16d638bfa04","keywords":null,"link":"/360/201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:30","title":"Amikor a testvéri féltékenység véres fordulatot vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]