Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Life in Colour címmel készít a BBC és a Netflix számára természetfilm-sorozatot Sir David Attenborough, ami új megközelítésben mutatja majd be az állatok életét.","shortLead":"Life in Colour címmel készít a BBC és a Netflix számára természetfilm-sorozatot Sir David Attenborough, ami új...","id":"20190927_sir_david_attenborough_life_in_colour_termeszetfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3f109c-8d76-4073-aec9-10dc9ba3e38c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_sir_david_attenborough_life_in_colour_termeszetfilm","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:03","title":"Szereti David Attenborough természetfilmjeit? Akkor van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra ülhet, hogy elkerülje a túl hangos gyereksírást.\r

\r

","shortLead":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra...","id":"20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d972e-310f-407f-8aba-159bf50d6fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:52","title":"Egy japán légitársaság segít elkerülni minden utazó rémálmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","shortLead":"Szalai Ádámék is vereséget szenvedtek, ahogy a Bundesliga délutáni meccsein az összes hazai csapat.\r

\r

","id":"20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d5fbc-1089-43f2-b48c-a74ba1de86c8","keywords":null,"link":"/sport/20190928_Gulacsiek_kikaptak_oda_az_elso_hely","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:06","title":"Gulácsiék kikaptak, oda az első hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest megyében, sőt, a Dunántúlon is felbukkant a házisertésállományt is veszélyeztető halálos vírus.","shortLead":"Pest megyében, sőt, a Dunántúlon is felbukkant a házisertésállományt is veszélyeztető halálos vírus.","id":"20190929_Sertespestist_igazoltak_a_Budakeszin_talalt_vaddisznohullakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2c816b-4ac6-4402-9e66-c313ea2e7a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Sertespestist_igazoltak_a_Budakeszin_talalt_vaddisznohullakban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:30","title":"Sertéspestist igazoltak a Budakeszin talált vaddisznóhullákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d009eb5-02c7-4899-92dc-baa57a12e128","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 milliót kell a vállalatnak fizetnie, mert növekedést hazudott éveken át az eladásokban, holott épp fordítva állt a helyzet.



","shortLead":"40 milliót kell a vállalatnak fizetnie, mert növekedést hazudott éveken át az eladásokban, holott épp fordítva állt...","id":"20190928_Adathamisitas_miatt_dollarmillios_birsagot_fizethet_a_Fiat_Chrysler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d009eb5-02c7-4899-92dc-baa57a12e128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9aa9c7-1d9f-4f26-a146-b8db389eec5c","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Adathamisitas_miatt_dollarmillios_birsagot_fizethet_a_Fiat_Chrysler","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:02","title":"Adathamisítás miatt dollármilliós bírságot fizethet a Fiat Chrysler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.","shortLead":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására...","id":"20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7936aa8-0ebe-4fdb-93fc-191a8c3c0939","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 27. 22:03","title":"Lánchíd-felújítás: a legolcsóbb ajánlat is drágább 24 milliárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik a forint gyengülése; csődbe jutott a legrégebbi brit utazási iroda, nagyjából 600 ezer utast magára hagyva. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik...","id":"20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b61f87-d751-419e-ab17-d1eee5b042f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc egyszer adakozóként került be a hírekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter volt.\r

\r

","shortLead":"A Paks II-es ügyek miatt kellett a 2013-as szerződést újrakötni 2018-ban, amikor Trócsányi már igazságügyi miniszter...","id":"20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b3e043-f97b-4545-89e1-a1fedd787249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Magyarazza_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_miert_nincs_baj_a_kormanyzati_megbizasokkal","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:28","title":"Magyarázza Trócsányi ügyvédi irodája, miért nincs baj a kormányzati megbízásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]