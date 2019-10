Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","shortLead":"Rendőrök vitték az óvodába születésnapján a kisfiút. ","id":"20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94363b9-5964-4a04-955b-8c59f7331b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197567c5-b354-4d1c-8d4b-fa1de7779c45","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Video_Rendhagyo_szulinapi_meglepetest_kapott_a_rendoroktol_egy_negyeves_kisfiu","timestamp":"2019. október. 01. 19:29","title":"Videó: Rendhagyó szülinapi meglepetést kapott a rendőröktől egy négyéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják.","shortLead":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia...","id":"201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5437c25-3840-40c3-8cf2-353081c3d903","keywords":null,"link":"/360/201940_josolo_mesterseges_intelligencia_elorelato_elemzes","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Beköszönt az ősz, végéhez közelít a Brexit-dráma, és tovább csúszik a Lánchíd felújítása.","id":"20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de200660-23be-40a8-8d78-89306da69437","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Trump_puccsot_kialt_Karacsony_igerget","timestamp":"2019. október. 02. 08:00","title":"Radar 360: Trump puccsot kiált, Karácsony ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","shortLead":"Az utolsó ottani üzemüket is bezárták.","id":"20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6038c985-7e2f-4b1b-ba1f-8407f512fc80","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_samsung_kina_telefongyartas_konkurencia","timestamp":"2019. október. 02. 11:10","title":"Elüldözte a helyi konkurencia a Samsungot Kínából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie. Villáminterjú Döbrösi Laurával.\r

","shortLead":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie...","id":"20191001_Dobrosi_Laura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897db20-1ea3-4f74-bfe3-89708388d2ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191001_Dobrosi_Laura","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Döbrösi Laura: A stresszhelyzetek szuperővel ruháznak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál lassabb ütemben drágulnak a kiadó lakások.","shortLead":"A tavalyinál lassabb ütemben drágulnak a kiadó lakások.","id":"20191002_160_ezer_forintba_kerul_az_atlagos_budapesti_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2267b69-5539-478f-8d10-82b300e75b08","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191002_160_ezer_forintba_kerul_az_atlagos_budapesti_alberlet","timestamp":"2019. október. 02. 10:33","title":"160 ezer forintba kerül az átlagos budapesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized múlva. ","shortLead":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized...","id":"20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352639f6-acb9-4d0e-a9cd-f41f1c87bd92","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. október. 02. 10:21","title":"Jobb, mint a Face App: időskori szimulátorral öregítenek a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]