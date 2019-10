Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere. Elmondta a véleményét a Borkai-ügyről is.","shortLead":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere...","id":"20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395dd94-808b-48bd-af86-4ec7a27bdfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2019. október. 09. 08:08","title":"Fideszes polgármester a Borkai-botrányról: Morálisan elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdffcc-c630-44c6-9f4b-3131b7a2f0fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lett még hirtelen 20 új holdja a Szaturnusznak, amellyel a gyűrűs bolygó átvette a vezetést a Jupitertől. Azt ugyanis valamivel kevesebb kíséri.","shortLead":"Lett még hirtelen 20 új holdja a Szaturnusznak, amellyel a gyűrűs bolygó átvette a vezetést a Jupitertől. Azt ugyanis...","id":"20191008_hold_szaturnusz_jupiter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbdffcc-c630-44c6-9f4b-3131b7a2f0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757f9b7b-68db-47ef-bf0e-f9e82c039211","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_hold_szaturnusz_jupiter","timestamp":"2019. október. 08. 17:11","title":"Húsz, eddig ismeretlen holdat fedeztek fel a Szaturnusz körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","shortLead":"A folyamat elhúzódásának hátterében az új román jelölt körül kirobbant vita állhat.","id":"20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becf7969-b76a-4bda-84ad-a6fd1c0fa27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_trocsanyi_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 09. 21:40","title":"Még mindig nem döntöttek Orbán új brüsszeli jelöltjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség vádat emelt.","shortLead":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség...","id":"20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e184421-2e6e-4a24-a50e-436a7224ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 08. 10:35","title":"Zsályának álcázva hoztak az országba több tonna kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel.","shortLead":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával...","id":"20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221bd1e4-a1ce-487f-956c-8f915ae18fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","timestamp":"2019. október. 09. 11:30","title":"Egy tenerifei kávézó parkolójában rozsdásodott Paul McCartney varázsbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel még \"az újságírók munkáját is segíteni fogják\".","shortLead":"Az észak-koreai KCNA hírügynökség és az orosz TASZSZ hírügynökség olyan együttműködési megállapodást írt alá, amivel...","id":"20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7d9a15-fc4d-48cb-9aa6-46901db86b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_oroszorszag_eszak_korea_tass_kcna_alhirek","timestamp":"2019. október. 09. 14:08","title":"Összeállt Oroszország és Észak-Korea – együtt küzdenek az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","shortLead":"A párt felfüggesztette a győri alapszervezet működését is. ","id":"20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d57df1-8093-499f-b7e7-fecd644e55a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f52239-7e88-4f28-9715-930a9abe6015","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_jobbik_gyor_ellenzeki_osszefogas_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 09:58","title":"Elítéli a Jobbik, hogy a győri szervezete kiugrott az ellenzéki összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]