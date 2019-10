Abban a furcsa helyzetben voltunk a magyar válogatott horvátországi veresége után, hogy a spliti alázás ellenére sem csökkentek sokat az Eb-részvételi esélyeink. Szlovákia megtette csütörtökön azt a szívességet, hogy nem nyert, így a helyzetünk viszonylag egyszerű lett: ma a szlovákok szabadnaposak, azaz ha megverjük Azerbajdzsánt, akkor előzünk, és utána a szlovákok még játszanak Horvátországban. Az azerieket idegenben 3-1-re megvertük, a mostani meccs előtt pedig egyértelmű volt: ha nem győzünk, nem is nagyon érdemes Eb-részvételben reménykedni.



A Ferencváros stadionjában részben zárt kapus meccset tartottak - gyerekekkel tölthette meg a szövetség a lelátót, a többi szurkolót a Szlovákia elleni balhé miatt nem engedték be.

Sokáig nem is kellett várnunk arra, hogy a csapat megszerezze a vezetést. A 10. percben Dzsudzsák szöglete után Sehdayev Korhut elé fejelte a labdát, ő pedig 26 méterről ballal a bal sarokba küldte azt. Az első félidőben nyomtak is tovább a magyarok, Azerbajdzsánnak komoly lehetősége nem volt, és a mezőnyben is egyértelmű volt a fölény.

A második félidőre aztán leesett a magyar csapat színvonala az azeriek szintjére, egy idő után már más sem lett a cél, mint megtartani a szűk előnyt. Ahhoz képest, hogy a meccs elején csak a gólkülönbség volt a kérdéses, az utolsó percekben már a győzelemért kellett egyáltalán izgulnunk. Sok hibával játszottak a csapatok, látszott, hogy az azeriekben ennyi van benne, és a magyarok sincsenek csúcsformában.

A 92. percben pedig óriási szerencsénk volt: az azeriek egy szabadrúgás után gólt lőttek, de a bíró kezezés miatt nem adta meg. A visszajátszásból pedig nem az látszott, hogy igaza lett volna. De legalább a három pontot sikerült megszerezni – és bármilyen gyenge is volt a meccs, a lényeg az, hogy továbbjutó helyre kerültünk.



Így a csoportunk állása:

1. Horvátország 13 pont / 6 meccs

2. Magyarország 12 pont / 7 meccs

3. Szlovákia 10 pont / 6 meccs

4. Wales 7 pont / 5 meccs

5. Azerbajdzsán 1 pont / 6 meccs



A további meccset

Ma 20:45-kor Wales-Horvátország

November 16.

Azerbajdzsán-Wales

Horvátország-Szlovákia



November 19.

Szlovákia-Azerbajdzsán

Wales-Magyarország



A helyzet világos: ha egy hónap múlva a szlovákok kikapnak Horvátországtól, akkor csak Walest kell legyőznünk az utolsó fordulóban, és kint vagyunk az Eb-n. Azaz most van egy hónapunk számolgatni és mások eredményeinek jó alakulásában reménykedni - abban már nagy a rutinunk.