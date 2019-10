Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","shortLead":"Hiába figyelmeztették a szállodában, hogy ne kockáztasson.","id":"20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63a4d29-bd5a-42fc-87c7-35433a8fa335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c19363-4eaa-4234-9b77-4d75f303fd98","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Tul_kicsi_bikini_miatt_tartoztattak_le_egy_turistat_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. október. 15. 09:30","title":"„Túl kicsi” bikini miatt tartóztattak le egy turistát a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3917a439-87c2-408a-8b22-59c36f582aa3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lehetséges, hogy nem önszántukból élt tíz évig egy pincében egy család a világ végét várva.","shortLead":"Lehetséges, hogy nem önszántukból élt tíz évig egy pincében egy család a világ végét várva.","id":"20191016_Orizetbe_vette_a_rendorseg_az_osztrak_Jozsefet_a_vilagtol_elzartan_elt_holland_csalad_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3917a439-87c2-408a-8b22-59c36f582aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb9a5f-294c-4226-80e8-9214fe425961","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Orizetbe_vette_a_rendorseg_az_osztrak_Jozsefet_a_vilagtol_elzartan_elt_holland_csalad_miatt","timestamp":"2019. október. 16. 17:59","title":"Őrizetbe vette a rendőrség \"az osztrák Józsefet\" a világtól elzártan élt holland család miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","id":"20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e70baa-c503-4342-a34b-6e258ee263b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","timestamp":"2019. október. 15. 07:59","title":"A nap hirdetése: egy kupac kiégett romhalmazként várja új gazdáját ez a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős értékű gépkocsit. ","shortLead":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős...","id":"20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387023f8-9f6c-4034-94e3-f36bc67fbc6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","timestamp":"2019. október. 16. 07:29","title":"Nemzetközi autótolvaj-bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan állíthatjuk azt be, hogy kérés nélkül, mindig ilyen módban érjük el a Chrome-ot.","shortLead":"Egyszerűen beállítható a Chrome-ban, ha inkognitó ablakban böngésznénk. Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogyan...","id":"20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b27221-cbb6-4e1b-a1e7-08435a6c2463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbaa596-83c1-4874-9366-4c8be728349e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_mindig_inkognito_modban_torteno_bongeszes_beallitasa","timestamp":"2019. október. 15. 10:33","title":"Mindig inkognitó módban böngészne? Ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető igazán, miért került sokkos állapotba a kormánypárt, miután vasárnap elvesztett megannyi közüzemi menzát. Ráadásul csak magukra haragudhatnak - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Csak az kap enni, aki a Fidesszel van - magyarázta egy kiszivárgott felvételen a párt egyik középvezetője. Így érthető...","id":"20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6aeeb9-4216-4b6f-9ea6-16446b3b23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5982c2e1-467b-450e-998b-dc623992821c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_borkai_valasztas_fidesz","timestamp":"2019. október. 16. 17:15","title":"Orbán talán senkit sem akart befolyásolni erkölcsi aggályaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]