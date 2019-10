Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","shortLead":"Kiesett a járműből, a feje és a gerince is megsérült. Társa nem hívott mentőt, azt hitte, alszik.","id":"20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4362b337-4d6f-4c6d-bfe1-1685e95f8fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_ukran_kamionsofor_nagykanizsa","timestamp":"2019. október. 18. 09:59","title":"Rejtélyes körülmények között meghalt egy ukrán kamionos Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","shortLead":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","id":"20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4834eaa0-b9bd-48c0-b5e6-700a437630bd","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","timestamp":"2019. október. 18. 09:39","title":"Tóth Gabi titokban ment férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték.","shortLead":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és...","id":"20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5803e00f-c767-47ba-a742-654af60bfea1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","timestamp":"2019. október. 18. 09:04","title":"Nagyüzemben hamisított BKV-bérleteket két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak vélik.\r

\r

","shortLead":"Al-Bagdadi mellett pedig az ISIS szóvivője ellen is nemzetközi körözést adtak ki, bár utóbbit őt 2016 óta halottnak...","id":"20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df66372-ca13-48b6-8e6d-14f92112a925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1c611-f742-47fe-a02d-fbaad734cd63","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Franciaorszag_korozest_adott_ki_az_Iszlam_Allam_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. október. 18. 17:42","title":"Franciaország körözést adott ki az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","shortLead":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","id":"201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47217853-5139-4f8f-bd1b-14098b4dfd85","keywords":null,"link":"/360/201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Ismét lenyűgöző filmet készített az Ezerízű szerelem rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","shortLead":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","id":"20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096521b7-b408-4759-8ee8-e101bd1a1fe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","timestamp":"2019. október. 19. 14:58","title":"Négy autó ütközött össze a Kerepesi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","shortLead":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","id":"20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88b529b-2489-4be7-8a1e-0db4319bf178","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 19. 14:49","title":"Tokaj-Hegyaljáig még eljutott a román brutáltréler, aztán jöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]