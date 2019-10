Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kitüntetéseket adott át Constantin Toma, a Bákó megyei Darmanesti (Dormánfalva) polgármestere pénteken azoknak, akik június 6-án a magyarok élő láncát megkerülve elsőkként jutottak be az úzvölgyi katonatemetőbe, és annak az ortodox papnak is, aki az erőszakos temetőfoglalás után felszentelte a román hősök parcelláját.

Kitüntették az úzvölgyi temetőfoglaló román nacionalistákat

2019. október. 25. 22:10 A gélszerű anyagot egy kráter belsejében fedezte fel a Yutu-2 kínai holdjáró. Ezúttal közelebbről is meg lehet nézni, mire bukkant az eszköz. Közeli képek jöttek a Holdon talált fura anyagról

2019. október. 25. 13:03 Gulyás Márton aktivista szerint Orbán Viktor és rendszere alkatilag képtelen a konszolidációra. Szerinte szárazon kell tartani a puskaport, a fideszes békejobbot pedig jobb fenntartássokkal kezelni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcasjta. Gulyás Márton a Fülkében: Lesznek itt még nagy pofonok

2019. október. 26. 14:00 Simone Biles mindent megnyert, amit tornász megnyerhet. Többször is. Eredményei önmagukban is elképesztőek, de az útja, amelyen elérte őket, még inkább az. Állami gondozásból a világ tetejére – így lett minden idők legjobb tornásza Simone Biles

2019. október. 25. 14:00