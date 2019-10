Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes szolgáltatás.","shortLead":"A szomszédoknak akar segíteni, de csalók és feljelentgetők előtt is utat nyit egy sikeres amerikai internetes...","id":"201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3269d1-2f3d-49c1-8daf-9aae4f3df8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f771e817-7d96-4ff5-877e-36ccda08b3be","keywords":null,"link":"/360/201943__eszomszedsag__nextdoor__bekamerazva__digitalis_kukucskalas","timestamp":"2019. október. 28. 15:30","title":"Amerikában működik „a szomszédok Facebookja”, a csalók is megkedvelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint ötletére Prágában, Pozsonyban és Varsóban is szükség lehet.","id":"20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f23a217-eff4-4dd8-af9c-7a0169709955","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Karacsony_Gergely_Budapestre_csatornazana_az_EUes_penzeket","timestamp":"2019. október. 29. 12:25","title":"Karácsony Gergely Budapestre csatornázná az EU-s pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","shortLead":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","id":"20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c8bfa4-7d62-4d62-a768-6adfa57b0f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","timestamp":"2019. október. 30. 13:21","title":"Mutatjuk a lépcsőshátú 8-as Golfot, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. 