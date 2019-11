Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","shortLead":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","id":"20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee24a1-3367-4053-a034-4a7144d11b71","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 01. 08:40","title":"Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb interjút ad Angela Merkel német kancellár, és a sajtó helyett a digitális kommunikáció közvetlen csatornáin keresztül fordul az állampolgárokhoz - írta a Der Tagesspiegel című német lap pénteken egy kormányzati kimutatás alapján.","shortLead":"Egyre kevesebb interjút ad Angela Merkel német kancellár, és a sajtó helyett a digitális kommunikáció közvetlen...","id":"20191101_A_sajtobol_mar_elkezdte_a_visszavonulast_Merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09298090-4340-4187-8172-d70d5f4b2cdf","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_sajtobol_mar_elkezdte_a_visszavonulast_Merkel","timestamp":"2019. november. 01. 13:35","title":"A sajtóból már elkezdte a visszavonulást Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor egy itteni, folyamatban lévő lakhatási ügy hónapok óta borzolja a kedélyeket.\r

Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9eb3f-c0f7-4f19-8de0-1cc9faa5c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar kis- és középvállalkozások rendelik el a 400 óra túlórát. Ezért kiemelkedő fontosságú a holokauszt utáni magyarországi zsidóság társadalmi helyzetét kutató Kovács András könyve, A Kádár-rendszer és a zsidók, amely egyszerre 33 év történetét áttekintő tanulmány és az annak megállapításait bizonyító dokumentum-gyűjtemény. ","shortLead":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka...","id":"20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ba944-e3f8-4fbd-8a73-911fc42ceb7f","keywords":null,"link":"/360/20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Kőszeg Ferenc: Képzelt valóság fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507caa76-ce23-4eab-902a-d732626cf10c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","timestamp":"2019. november. 01. 19:25","title":"Halálos gázolás volt Szajkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]