[{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki.","id":"20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336b177-c299-4a4b-bcbf-97c2c785a665","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. november. 06. 11:05","title":"Két autó karambolozott a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset a 4-es úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset...","id":"20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb24f746-c4d6-4991-a319-f6b7d2b20f08","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","timestamp":"2019. november. 05. 17:30","title":"Radar360: Nagyüzem a Fővárosi Közgyűlésben, Orbán panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem szeretné a kormány, hogy újra az történjen, mint 2016-ban, amikor hirtelen nem lett elég uniós pénz.","shortLead":"Nem szeretné a kormány, hogy újra az történjen, mint 2016-ban, amikor hirtelen nem lett elég uniós pénz.","id":"20191106_Tobb_szaz_milliard_forint_eloleget_igert_Palkovics_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceb8cac-5790-4905-8472-7df8fdacee06","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Tobb_szaz_milliard_forint_eloleget_igert_Palkovics_Laszlo","timestamp":"2019. november. 06. 07:25","title":"Több száz milliárd forint előleget ígért Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","shortLead":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","id":"20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb79453-485d-41a6-9fd4-209ffc07d442","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","timestamp":"2019. november. 05. 21:10","title":"Halálra vert egy 85 éves asszonyt három szalonnai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély Alexandrát. A Katona József Színház művésze dörzsölt prostituáltként tűnik fel a Drakulics elvtárs című szocialista vámpíros vígjátékban, ahol viccet mesél Bödőcs Tibor füle hallatára, és van közös jelenete élettársával, Nagy Ervinnel is. A 33 éves színésznő azt is elmesélte, hogyan jutott az idegösszeomlás szélére egy cseh film forgatásán, illetve miért akadt ki teljesen a Jokeren.","shortLead":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély...","id":"20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a75644-edec-4eeb-a8b3-a4b97e44d69b","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 06. 20:02","title":"Borbély Alexandra: Húsz percig azt gondoltam, most lesz vége a karrieremnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal vádolnak, hogy 2014 májusában megölte a feleségét. A férfi tagadja a gyilkosságot, a felesége bátyja viszont biztos a bűnösségében.","shortLead":"Az RTL Klub Házon kívül című műsora készített riportot a darnózseli hentesként elhíresült férfiról, akit azzal...","id":"20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92d79a3-4528-493b-a590-15ffa78bfbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_darnozseli_hentes_feleseg_gyilkossag_vadirat_itelet","timestamp":"2019. november. 06. 00:22","title":"Megszólalt a felesége megölésével vádolt darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]