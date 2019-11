Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","shortLead":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","id":"20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8bd4f5-2d48-4b62-86c9-204054db27f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","timestamp":"2019. november. 08. 17:04","title":"Busz karambolozott, emberek szorultak egy autóba a Ferihegyi úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","shortLead":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","id":"20191108_apple_arcade_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e434938-aa68-4ff1-a6c3-cdcac365ebc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_apple_arcade_jatekok","timestamp":"2019. november. 08. 20:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy sorozatát. Az Úr sötét anyagaiban az ember lelke állatalakot ölt, és egy kislány az elrabolt barátja után indul a varázslatos északra, ahol az égbolton túlról egy másik világ sejlik át. A mesés felszín mögül pedig húsbavágó morális és filozófiai kérdésekkel sorozzák meg a nézőket.","shortLead":"A Trónok harca utódjaként emlegetik, pedig nem az öldöklés és a politikai intrikák uralják az HBO legújabb fantasy...","id":"20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63528c8f-9d32-48f5-af47-089331548c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6236a170-f7e1-4f10-935e-db73e6b022e5","keywords":null,"link":"/kultura/20191109_Philip_Pullman_Az_Ur_sotet_anyagai_Eszaki_feny_HBO_fantasy","timestamp":"2019. november. 09. 20:00","title":"Nagy eséllyel a feje tetejére áll mindaz, amit a teremtett világról gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki mélyen megosztott országot irányít.","shortLead":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki...","id":"201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb175835-057f-4fec-8dfc-c2ef944e3b7e","keywords":null,"link":"/360/201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","timestamp":"2019. november. 09. 16:00","title":"Józanító pofont kapott Trudeau, nem lesz könnyű kormányoznia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pláza évente több mint 20 millió látogatót fogad.","shortLead":"A pláza évente több mint 20 millió látogatót fogad.","id":"20191109_Megujul_a_Westend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69769627-0c6b-4321-8ba2-cff1f1b75961","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Megujul_a_Westend","timestamp":"2019. november. 09. 08:17","title":"Megújul a Westend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére.","shortLead":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új...","id":"20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcd5c79-4215-424b-a772-cdbb630043f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","timestamp":"2019. november. 09. 13:03","title":"Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","shortLead":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","id":"201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e635-24c6-4177-8fff-24ab5253d37e","keywords":null,"link":"/360/201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","timestamp":"2019. november. 08. 15:30","title":"Új céget gründoltak a NER-ben milliárdokat szerző ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9274f9c8-1802-4f6f-bedc-825b5db7cd2c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyors egymásutánban ez már a második halálos medvetámadás Maros megyében. ","shortLead":"Gyors egymásutánban ez már a második halálos medvetámadás Maros megyében. ","id":"20191109_Ismet_embert_olt_a_medve_Maros_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9274f9c8-1802-4f6f-bedc-825b5db7cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0683536-7cc7-4648-8d10-123eb2535c10","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ismet_embert_olt_a_medve_Maros_megyeben","timestamp":"2019. november. 09. 14:15","title":"Embert ölt egy medve Oláhkocsárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]