[{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy területre még szüksége van az államnak az atlétikai stadion felépítéséhez, de azért megkapják a számlát Ferencvárostól – ígéri a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina. ","shortLead":"Egy területre még szüksége van az államnak az atlétikai stadion felépítéséhez, de azért megkapják a számlát...","id":"20191122_Baranyi_az_atletikai_centrumrol_Kemenyen_benyujtjuk_a_szamlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44b893c-48ca-4d0d-932c-c833dff77043","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_az_atletikai_centrumrol_Kemenyen_benyujtjuk_a_szamlat","timestamp":"2019. november. 22. 15:47","title":"Baranyi az atlétikai stadionról: Keményen benyújtjuk a számlát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","shortLead":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","id":"20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600db883-3fba-4a40-8ab6-5d45eb908b6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","timestamp":"2019. november. 22. 16:22","title":"Mentőautó és teherautó szenvedett közös balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","shortLead":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

\r

","id":"20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b7d827-5a42-4e97-98b4-248670a22317","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Unalmaban_vegigkarcolt_egy_autot_a_budai_Varban_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2019. november. 23. 12:25","title":"Unalmában végigkarcolt egy autót a budai Várban, a rendőrség keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","shortLead":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","id":"20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a93cdd-6fbb-4e94-ab40-3e33f3278b4e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","timestamp":"2019. november. 22. 11:26","title":"Kálmán Olga: Nem számít, hogy a névjegykártyámon milyen titulus szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","shortLead":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","id":"20191123_aradas_velence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fee8f9-d354-49a2-a480-a919fd7d5652","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_aradas_velence","timestamp":"2019. november. 23. 19:20","title":"Újabb áradásra készülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót, a GT40-est, és nyerte meg az olasz rivális által uralt 24 órás versenyt a franciaországi Le Mans-ban. James Mangold a siker történetét vitte filmre.","shortLead":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót...","id":"201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66676e2e-18dd-4a06-83fc-7dfe8fbc3ad5","keywords":null,"link":"/360/201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","timestamp":"2019. november. 22. 19:00","title":"Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak kedveznek.","shortLead":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak...","id":"20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd96cc-fd74-4e59-8873-74f1e835e3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","timestamp":"2019. november. 22. 16:16","title":"Akkor változtatják meg a választási rendszert, ha az nem kedvez a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","shortLead":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","id":"20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcea94f-d9cb-4100-81ad-29238895a0d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","timestamp":"2019. november. 23. 08:55","title":"Mostantól kínai is a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]