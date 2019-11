Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook lehetővé teszi, hogy másolatot készítsünk a legnagyobb közösségi oldallal összefüggő dolgainkról, például megkaphatjuk ismerőseink teljes listáját, üzeneteinket satöbbi. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan lehet ezt elérni.","shortLead":"A Facebook lehetővé teszi, hogy másolatot készítsünk a legnagyobb közösségi oldallal összefüggő dolgainkról, például...","id":"20191124_facebook_aktivitasok_sajat_adatok_egyszeru_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3f144d-82d6-45b8-80d3-c4c730b6bbe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_facebook_aktivitasok_sajat_adatok_egyszeru_letoltese","timestamp":"2019. november. 24. 19:43","title":"Ezt próbálja ki: így tölthet le mindent, amit a Facebookon művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059f9b74-3578-4fc4-9c4b-2f0bc0c302d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan nem lesz drágább a hal, mint tavaly.\r

","shortLead":"Várhatóan nem lesz drágább a hal, mint tavaly.\r

","id":"20191124_A_halgazdasagok_mar_halasznak_a_karacsonyi_halrohamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=059f9b74-3578-4fc4-9c4b-2f0bc0c302d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e6fd5-dd18-41b9-98e3-f1f4468441b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_halgazdasagok_mar_halasznak_a_karacsonyi_halrohamra","timestamp":"2019. november. 24. 21:45","title":"A halgazdaságok már halásznak a karácsonyi rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó példány nőstény volt, a hím már májusban elpusztult.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó példány nőstény volt, a hím már májusban elpusztult.\r

\r

","id":"20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fffe74-202d-4a42-b7ce-16200946ccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911a9d05-c96e-4f45-ad75-baf57fc00d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_Elpusztult_az_utolso_is_nincs_mar_tobb_szumatrai_orrszarvu_Malajziaban","timestamp":"2019. november. 23. 15:23","title":"Elpusztult az utolsó is, nincs már több szumátrai orrszarvú Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a funkció. A felhasználók követhetik is majd a számukra érdekes úti célokról, látnivalókról írókat.","shortLead":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap...","id":"20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4e577-fc3b-4ed0-b147-7ee8c938f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","timestamp":"2019. november. 24. 10:03","title":"Erre érdemes lesz rányomnia a Google Maps alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d514307d-0a31-4d12-ad75-3375809b055f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mumifikált oroszlánykölyök, macskák és krokodil is előkerült egy Szakkarában zajlott régészeti feltárás során.","shortLead":"Mumifikált oroszlánykölyök, macskák és krokodil is előkerült egy Szakkarában zajlott régészeti feltárás során.","id":"20191123_mumifikalas_mumia_egyiptom_szakkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d514307d-0a31-4d12-ad75-3375809b055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b46170-bc4f-41cd-bd58-d8a3e7ea1432","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_mumifikalas_mumia_egyiptom_szakkara","timestamp":"2019. november. 23. 18:51","title":"Több száz mumifikált állatot találtak Egyiptomban, íme, így néznek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","shortLead":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","id":"20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb34443d-4d84-4da7-bf4c-48a89f7d1327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","timestamp":"2019. november. 23. 21:05","title":"Ötezer milliárd forintot szórnak el egy évben a magyarok az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","id":"20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839a5994-e9e3-45ee-92d1-9c87c881bc09","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]