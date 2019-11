Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt.","id":"20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a868934-b679-4cd4-8989-ce82a81fdce4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_teljes_utzar_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2019. november. 24. 16:35","title":"Teljes útzár egy baleset után az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán megy Oroszországba. Így jön ki a sorminta.","shortLead":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán...","id":"20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abef89f7-e3b0-441d-936c-fe946cc748cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","timestamp":"2019. november. 25. 10:43","title":"Orbán Viktor Moszkvába megy jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő kommunikáció egy példája. Közben egy új ENSZ-jelentés is alaposan lehúzza a magyar oktatási rendszert.\r

\r

","shortLead":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő...","id":"20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf367f-9592-45b8-b534-eb18b3a1550d","keywords":null,"link":"/elet/20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","timestamp":"2019. november. 25. 14:24","title":"Elvesztette a kapcsolatát a valósággal az EMMI – állítja a minisztériumnak írt válaszában a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","shortLead":"Ha még nem látta, itt az alkalom. ","id":"20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59148319-2184-4494-b428-e408ae56ec1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Ma_megnezheti_az_Emmyjelolt_magyar_filmet","timestamp":"2019. november. 24. 12:57","title":"Ma megnézheti az Emmy-jelölt magyar filmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos ismerősök lássák. A fejlesztést most átveszi a Facebook.","shortLead":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos...","id":"20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff96ef74-4085-486c-a605-ba64320c92f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Hálás lesz a Facebook új funkciójáért: jön a mikromegosztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","shortLead":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","id":"20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76302ba-081c-4979-a629-244369bbdadf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Támad a Huawei: rágalmazással vádolnak három franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]