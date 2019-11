Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó tételét, egyúttal vételi ajánlatot is tenne a partner cégre.","shortLead":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó...","id":"20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c38ac-6b5d-49a4-9073-17bd608681ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","timestamp":"2019. november. 25. 06:53","title":"A Stadler megvenné a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az árazási politika és a termékportfólió bővítése alakíthatja a mobilpiacot a következő időszakban. A folyamat egyik érdekes szereplője lehet a Huawei helyére benyomulni próbáló Xiaomi. És egyre égetőbb kérdés, hogy mi lesz a Huawei sorsa.","shortLead":"Az árazási politika és a termékportfólió bővítése alakíthatja a mobilpiacot a következő időszakban. A folyamat egyik...","id":"201947__valtozo_mobilpiaci_eselyek__telefontol_ateveig__uj_helyuket_keresik__mobil_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022be8ae-44e5-4c6a-b9fd-f464c049e759","keywords":null,"link":"/360/201947__valtozo_mobilpiaci_eselyek__telefontol_ateveig__uj_helyuket_keresik__mobil_is","timestamp":"2019. november. 24. 08:15","title":"Akár százezerrel is más telefongyártók alá kínál a Xiaomi – mi lesz ebből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges teleszkópok segítségével két nemzetközi kutatócsoportnak sikerült észlelnie a legnagyobb energiájú gammasugarakat, amelyeket valaha gammakitörésből mértek.","shortLead":"Az univerzum legerősebb robbanásai sokkal nagyobb energiasugárzást produkálnak, mint korábban gondolták: különleges...","id":"20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c1d650-2d17-4045-9826-d3159603453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9b795-8e35-41a8-8fd5-174bfea25a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_kozmikus_oriasrobbanasok_foldi_gammasugarteleszkop_gammasugarzas_kitores_hess_magic_desy","timestamp":"2019. november. 24. 18:03","title":"A látható fénynél 100 milliárdszor nagyobb energiájú kitöréseket észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","shortLead":"A hosszú, boldog házasság titkáról beszéltek. ","id":"20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bfeb57-1508-4630-8db8-a8ce4f272b34","keywords":null,"link":"/elet/20191125_A_Korda_hazasparnal_semmi_nem_kotelezo_de_egy_dolog_szigoruan_tilos","timestamp":"2019. november. 25. 09:59","title":"A Korda házaspárnál semmi nem kötelező, de egy dolog szigorúan tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új kormányfőt Szaad Hariri lemondása után. Michel Aún, akit sokan csak \"a tábornok\" néven emlegetnek, kérlelhetetlenségéről ismert, de politikai karrierje során kötött már nehéz kompromisszumot.","shortLead":"A libanoni tömegmozgalom szóba se akar állni a korábban ünnepelt államfővel, pedig neki kell kijelölnie az új...","id":"201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8670d13-9c1b-44d6-9c81-25fd29d7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb37369-8ca0-4753-9de6-b898f2b7389c","keywords":null,"link":"/360/201947_michel_aun_libanon_tabornokbol_lett_elnoke","timestamp":"2019. november. 24. 10:05","title":"Bemutatjuk az embert, aki eldöntheti, lesz-e béke Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán a menü?” - ezeket a kérdéseket hamarosan 5-10 ezer munkavállaló felteheti majd magának, ennyi budapesti irodai dolgozó készülhet ugyanis arra, hogy záros határidőn belül más irodába megy a cége. Változásszakértők és multik hr-esei mondják el, hogyan érdemes menedzselni a dolgozók egyik legnagyobb félelmét, a költözést.\r

\r

","shortLead":"„Évekig küzdöttem saját irodáért, miért kell open office-ba mennem? Hova teszem a családi fotókat? Jó lesz-e a menzán...","id":"20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4143726b-a780-4bb0-8f5c-7ab38967dc65","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_irodapiac_irodai_koltozkodes","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Nemsokára ön is új irodába költözhet, és lehet, hogy elsőre utálni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","shortLead":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","id":"20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697ba17-6725-4ce2-9398-93eee0a5e653","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","timestamp":"2019. november. 24. 10:09","title":"Egyetlen nő maradt az X-Faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","shortLead":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","id":"20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d4d98-949a-48c3-bef2-34ea3643e8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","timestamp":"2019. november. 23. 22:02","title":"Egy német városban 900 embertől kértek DNS-mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]