[{"available":true,"c_guid":"a4664a2e-526a-4f54-9736-d55d5a576fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tétellel gazdagodott a másnaposság ellen bevethető szerek listája: indiai kutatók találták meg azokat az italokat és ételeket, amelyek hamar enyhülést hozhatnak.","shortLead":"Újabb tétellel gazdagodott a másnaposság ellen bevethető szerek listája: indiai kutatók találták meg azokat az italokat...","id":"20191202_indiai_kutatok_masnapossag_gyors_kezelese_turmix_hozzavalok_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4664a2e-526a-4f54-9736-d55d5a576fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c911c285-7435-4f3c-b9fd-46742dc7c610","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_indiai_kutatok_masnapossag_gyors_kezelese_turmix_hozzavalok_tippek","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"A kutatók állítják, megtalálták a másnaposság tuti ellenszerét – otthon is elkészíthető a mix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor a parlament elé ment demonstrálni.","shortLead":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor...","id":"20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19edc-1b94-4bfe-8b7f-08ddadc72e63","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","timestamp":"2019. december. 02. 14:20","title":"Leégett házának utolsó darabjaival ment tüntetni a klímaváltozásra fittyet hányó politikusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","shortLead":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","id":"20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ef244-507e-4772-8c70-bf1e66ec89ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. december. 01. 13:34","title":"Lassult az indiai gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","shortLead":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","id":"20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8267d64-764c-4745-814f-70f4850391ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 08:25","title":"MÁV: van, ahol 60-80 perces késésre kell számítani a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén, de máris kiírták a pályázatot a jövő évire. Egy ország várja az eredményt.","shortLead":"Az ország tortája után az ország legszebb betlehemének címéért lehet versenyezni, az ideit most építik Heves főterén...","id":"20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc6884-3aed-49d2-93f7-9dd00aa4f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d0eedc-c4e4-4516-9e62-7b746bc981fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ujra_indul_nagy_betlehemverseny","timestamp":"2019. december. 01. 08:37","title":"Újra indul nagy betlehem-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d93142-fdc0-4b89-8546-45c349b06234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BRFK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a vásárokra látogatók biztonságban legyenek. ","shortLead":"A BRFK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a vásárokra látogatók biztonságban legyenek. ","id":"20191201_Lathatatlanul_is_jelen_vannak_a_rendorok_az_adventi_vasarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d93142-fdc0-4b89-8546-45c349b06234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0141cd5c-85e8-4af6-9ea9-55fd677bcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Lathatatlanul_is_jelen_vannak_a_rendorok_az_adventi_vasarokban","timestamp":"2019. december. 01. 14:29","title":"Láthatatlanul is jelen vannak a rendőrök az adventi vásárokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","shortLead":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","id":"20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea86d3f-a776-43f9-a526-ccc0a2eaa6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","timestamp":"2019. december. 02. 09:02","title":"Épül a ferihegyi turbókörforgalom, itt is van az első videó, hogy szemből jön egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]