[{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bd56d-4127-42d4-8466-c6016152f034","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglepetések is érhetik, mert nem sokan lehetnek, akik borítóképünkről megmondják, ki festette. Szerzője mellett sok más világsztár kiállítását tartják egyszerre a következő hetekben a francia fővárosban. ","shortLead":"Meglepetések is érhetik, mert nem sokan lehetnek, akik borítóképünkről megmondják, ki festette. Szerzője mellett sok...","id":"201948_blockbusterek_parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=526bd56d-4127-42d4-8466-c6016152f034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa11cea-f96d-48a7-a97a-42942729aeab","keywords":null,"link":"/360/201948_blockbusterek_parizsban","timestamp":"2019. december. 04. 13:00","title":"Párizsban most kiélheti magát, aki a festészetért rajong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","shortLead":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","id":"20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498258a-79b2-42d7-8ceb-182ae234afa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","timestamp":"2019. december. 04. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: tuningot kapott a hatalmas Rolls-Royce Phantom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő még nem tudja.","shortLead":"Ő még nem tudja.","id":"20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b27f5e-543e-40d3-93f0-a903fc28851f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","timestamp":"2019. december. 04. 17:40","title":"Marabu Féknyúz: Ilu néni afféle régimódi pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","shortLead":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","id":"20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0071b2-7d2d-4985-9d0f-3f389ed9e64f","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","timestamp":"2019. december. 03. 05:53","title":"Győztes gólt lőtt Szalai Ádám, először, mióta visszatért Mainzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","shortLead":"Jövő héten a hazai piacon is megkezdi a Samsung első összehajtható telefonja, a Galaxy Fold forgalmazását.","id":"20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda4f0a-6eb5-4350-879a-969311806331","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_samsung_galaxy_fold_magyar_ar_vasarlas_osszehajthato_telefon_kijelzovedelem","timestamp":"2019. december. 04. 11:03","title":"695 990 forintért piacra dobja a Samsung Magyarországon a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő mostanában Kínában. Egy volt alkalmazott állítja, a végkielégítés kifizetése helyett először börtönbe küldték.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő...","id":"20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6fe6b-0476-46a2-83f1-e38aab627f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","timestamp":"2019. december. 04. 10:43","title":"A lehető legrosszabbkor keveredett nehéz helyzetbe a Huawei Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]