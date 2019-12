Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","shortLead":"Sokba került a szobabicikli-gyártó Pelotonnak a karácsonyi reklámkampány.

","id":"20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67e29bf-aa51-4166-af2a-8dfa3ef5ce4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710d7f58-8971-4a2e-97e3-2ac9de4b267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_reklam_hirdetes_szexizmus_peloton","timestamp":"2019. december. 06. 06:18","title":"Szexista szobabicikli-reklám miatt veszített 1,5 milliárd dollárt egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","shortLead":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","id":"20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23442ce6-5b53-42a4-aa80-1e194cede082","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. december. 06. 19:54","title":"Bloomberg szerint a többi demokrata jelöltet Trump megeszi vacsorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Készülhetnek a rajongók.","shortLead":"Készülhetnek a rajongók.","id":"20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032e3e91-39ed-4f4c-8698-88618aa47c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b68dbb-49da-4aab-bef0-de583cf1195b","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Januarban_indul_a_Draga_orokosok_harmadik_evada","timestamp":"2019. december. 06. 12:58","title":"Januárban indul a Drága örökösök harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Van valami szokatlan az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk sorsa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","shortLead":"A Coca-Cola is beszállt a Skywalker kora promójába, Szingapúrban fénykardos kóláspalackokat dobnak piacra.","id":"20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9262ad2f-83e1-4b90-b35c-ca478a597f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2952e940-f78b-4be8-9f4f-0195074b8d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_coca_cola_szingapur_kola_kolasuveg_star_wars_9_csillagok_haboruja_skywakler_kora_oled_kijelzo_fenykard","timestamp":"2019. december. 06. 09:33","title":"Kijelzőt rak a kólásüvegekre a Coca-Cola az új Csillagok háborúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei...","id":"20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f03f81-d6b3-4409-b879-05bc163f4a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","timestamp":"2019. december. 07. 20:15","title":"Egy román trélerről leesett rámpa rongált meg 14 autót az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]