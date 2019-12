Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","shortLead":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","id":"20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579da2f6-4b14-4078-b731-eb653d3caf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","timestamp":"2019. december. 13. 10:55","title":"Török Gábor szerint két közös lista kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik tovább.\r

","shortLead":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik...","id":"20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b684ea5e-67d5-440b-a3dd-51959ce19f33","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","timestamp":"2019. december. 12. 07:22","title":"Nem tud határidőre Pestre költözni a Semmelweis Egyetem összes klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról viszont mintha megfeledkeztek volna.","shortLead":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról...","id":"20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98050a-6d72-4f31-9876-b43a141d9b56","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","timestamp":"2019. december. 12. 14:57","title":"Amikor a filmesek nem rettennek vissza a politikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","shortLead":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","id":"20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d722586c-d4ef-4023-92d0-c603a6442eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","timestamp":"2019. december. 12. 13:06","title":"Elmeorvosi vizsgálat vár a tanárát megkéselő diákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szegedi Törvényszék bizonyíték hiányában döntött a felmentés mellett.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék bizonyíték hiányában döntött a felmentés mellett.","id":"20191213_szeviep_ugy_vadlottak_felmentes_szegedi_torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35e82b0-8ed9-4237-b128-20829b0e3257","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_szeviep_ugy_vadlottak_felmentes_szegedi_torvenyszek","timestamp":"2019. december. 13. 11:19","title":"Felmentették másodfokon a Szeviép-ügy vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai azt vizsgálják, melyik lehetne a legjobb helyszín az űrhajósok számára a landoláshoz.","shortLead":"A NASA tudósai azt vizsgálják, melyik lehetne a legjobb helyszín az űrhajósok számára a landoláshoz.","id":"20191213_nasa_mars_vizjeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1a6db-cbeb-43cf-8265-d31f2be5bb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_nasa_mars_vizjeg","timestamp":"2019. december. 13. 15:03","title":"Vízjeget találtak a Marson, alig 2,5 centimétert kell leásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","shortLead":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","id":"20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc2fbc-2b09-4315-b687-9bc1420db453","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. december. 12. 09:33","title":"A vásárlóktól is ömlik a pénz a YouTube-hoz, áttörték az 1 milliárd dolláros álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába járnak.","shortLead":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába...","id":"20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dec529-6ec5-41ef-b1d6-afa0ed41f3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","timestamp":"2019. december. 13. 13:16","title":"Iskolás fegyveres rablókat fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]