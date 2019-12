Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy győri férfi eladott egy autót, majd három nap múlva visszalopta egy csavarhúzó segítségével. Az ügyészség most emelt vádat a férfival szemben, aki akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"Egy győri férfi eladott egy autót, majd három nap múlva visszalopta egy csavarhúzó segítségével. Az ügyészség most...","id":"20191216_Eladta_majd_visszalopta_autojat_egy_gyori_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a8b1b-56c2-4b4e-b930-943d07d1069e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Eladta_majd_visszalopta_autojat_egy_gyori_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 13:58","title":"Eladta, majd visszalopta autóját egy győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



