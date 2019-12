Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","shortLead":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","id":"20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2761b3-045f-4259-9be3-256a6c801b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","timestamp":"2019. december. 17. 05:38","title":"Baleset miatt lezárták az M3-ast Atkárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c68cd03-513d-4995-9add-5e24f8bbefeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nyerő az ötlet.","shortLead":"Nem volt nyerő az ötlet.","id":"20191217_harom_majom_serie_a_antirasszista_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c68cd03-513d-4995-9add-5e24f8bbefeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fcff69-8d8b-44cc-9002-68ccdcb5c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20191217_harom_majom_serie_a_antirasszista_kampany","timestamp":"2019. december. 17. 10:03","title":"Három majom lett a Serie A antirasszista kampányának arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","shortLead":"Ebben az időszakban az európai vendégek vannak túlsúlyban a fővárosban a szakértők szerint.","id":"20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef86f282-50b8-4216-8922-c11e1183afba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_turistak_budapest_karacsony_szallashely","timestamp":"2019. december. 17. 05:55","title":"Elözönlötték a turisták Budapestet, nincs már szabad szoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte nagyszerű évtizeden van túl, de ez csak a szolgáltatásokra nézve igaz.","shortLead":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte...","id":"20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a6d938-2007-4a02-8bd8-a2e882d5ed7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","timestamp":"2019. december. 18. 16:03","title":"10 éve volt az Apple-nek, hogy újabb nagy dolgot alkosson – nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer úgy érzékeli, hogy sértő szöveggel menne ki egy kép vagy videó, jelezni fog.","shortLead":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer...","id":"20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca89eea6-81dd-4af1-8b1f-e7101ad7768a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","timestamp":"2019. december. 16. 19:10","title":"Népnevelő eszközt vezet be az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának Magyarországgal foglalkozó ülésén.","shortLead":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának...","id":"20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9208a1-002b-46e7-9c7b-bd868f57245b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","timestamp":"2019. december. 16. 23:06","title":"Brüsszel folytatni akarja a Magyarországgal szembeni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]