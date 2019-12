Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek vették magukhoz a hatalmat. Idén megmutatta, hogy nyolcvan felett is igazán veszélyesek tudnak lenni a nők, és a lázadásnak nincs korhatára. Nekem 2019-ben ő volt az év embere. ","shortLead":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek...","id":"20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefb6d73-a38c-4a78-be95-c51931aef685","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","timestamp":"2019. december. 27. 14:00","title":"Aki 80 felett is a nyelvét nyújtja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544d0e-3807-41e8-8f0d-921fa7899a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","timestamp":"2019. december. 29. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, melyik 2019-ben a 100 legrosszabb jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","shortLead":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","id":"20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f382378-a695-4962-b5c9-21c9ef69a914","keywords":null,"link":"/sport/20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","timestamp":"2019. december. 27. 16:23","title":"Fontos döntést fontolgat Rakitic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több szervezet hajlandó váltságdíjat fizetni.","shortLead":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több...","id":"20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0689d5ba-30c9-472a-8393-58b7e58379c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","timestamp":"2019. december. 28. 12:03","title":"Ennek nem lesz jó vége, vérszemet kaphatnak a zsarolóvírusok fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","shortLead":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","id":"20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebd9ae2-9d2c-4bae-ba8b-9098894eb604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","timestamp":"2019. december. 28. 15:06","title":"Új fogyasztóvédelmi szabályokkal segítenék a fapados légitársaságok utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","shortLead":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","id":"20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad787bfc-73e5-4b86-8a27-86173acd183b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","timestamp":"2019. december. 28. 14:39","title":"Teljesen betiltaná Bécsben a fegyverviselést a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Turistákat jelentettek fel, akik a Disney World jelmezeseit zaklatták. Négyszer fordultak a rendőrséghez az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Turistákat jelentettek fel, akik a Disney World jelmezeseit zaklatták. Négyszer fordultak a rendőrséghez az elmúlt...","id":"20191228_Nem_kell_felni_Mickey_egertol__mondta_a_nagymama_Disney_Worldben_majd_utlegelni_kezdte_a_jelmezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1aabe0f-8a48-43d6-9146-cb635e192d59","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_kell_felni_Mickey_egertol__mondta_a_nagymama_Disney_Worldben_majd_utlegelni_kezdte_a_jelmezest","timestamp":"2019. december. 28. 17:59","title":"Nem kell félni Mickey egértől - mondta a nagymama Disney Worldben, majd ütlegelni kezdte a jelmezest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]