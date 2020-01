Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","id":"20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568de4d-7054-47f4-9a51-42e773a53c9f","keywords":null,"link":"/360/20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Jön-e válság, lesz-e 360 feletti euró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem először van az a zavarba ejtő érzésem, hogy valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap\" - reagált Karácsony Gergely Áder János kijelentésére, miszerint a klímavészhelyzet bejelentése a Főváros részéről csak \" politikai retorikai fogás\".","shortLead":"\"Nem először van az a zavarba ejtő érzésem, hogy valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap\"...","id":"20200105_Karacsony_visszaszolt_Adernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5769ad48-b87a-487e-a68c-4b44ee3489c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Karacsony_visszaszolt_Adernek","timestamp":"2020. január. 05. 13:43","title":"Karácsony visszaszólt Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","shortLead":"Negyedszer döntötték le a szobrot, vélhetően haragos szurkolók az elkövetők.","id":"20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d010e-0f8b-418f-aa40-04b3a9ab8c3c","keywords":null,"link":"/sport/20200105_Vandalok_dontottek_le_Malmoben_Ibrahimovic_szobrat","timestamp":"2020. január. 05. 12:12","title":"Vandálok döntötték le Malmőben Ibrahimovic szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor mutatja be legújabb csúcstelefonját.","shortLead":"Lelepleződött a Samsung: véletlenül kikerült egy hivatalos promóciós videója a netre, amelyből kiderül, hogy mikor...","id":"20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f29d69-6284-4619-be93-e2db65a5949a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359b8f0-1680-442f-b317-8682569d739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_samsung_unpacked_galaxy_s11_telefonok_bemutatasa_galaxy_one_fold_2_februar_11","timestamp":"2020. január. 04. 11:23","title":"Véletlenül kikerült a netre egy videó – megvan, mikor mutathatja be a Samsung a Galaxy S11-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","shortLead":"Az év első tonhalárverésének sztárjánál is volt drágább korábban.\r

","id":"20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1511ce8-4360-4186-984f-3433f796eb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818c2c-93a3-4572-8f7a-a8206cbbb0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Kilonkent_kozel_ketmillio_forintert_kelt_el_egy_tonhal_Japanban","timestamp":"2020. január. 05. 16:15","title":"Kilónként közel kétmillió forintért kelt el egy tonhal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt a zenélő út, csakhogy van egy község, ahol folyamatosan hallani. A jóból is megárt a sok.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt a zenélő út, csakhogy van egy község, ahol folyamatosan hallani. A jóból is megárt a sok.","id":"20200104_Eleguk_van_a_Republic_slagerebol_a_67es_ut_mellett_eloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729c184f-704c-4d91-b438-bb1970916db6","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Eleguk_van_a_Republic_slagerebol_a_67es_ut_mellett_eloknek","timestamp":"2020. január. 04. 11:15","title":"Elegük van a Republic slágeréből a 67-es út mellett élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]