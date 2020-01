Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","shortLead":"Zeinab Szulejmáni szerint apja halála csak fokozta a gyűlöletet az USA iránt.","id":"20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62fc260-3e30-417e-8996-a927e25e7c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Trump_te_vagy_a_hulyeseg_szimboluma","timestamp":"2020. január. 06. 12:06","title":"„Trump, te vagy a hülyeség szimbóluma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","shortLead":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","id":"20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44856009-a1d1-45d2-b15f-f011900b0e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","timestamp":"2020. január. 07. 16:36","title":"Putyin váratlanul megjelent Damaszkuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek: a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek. A legnagyobb kockázatot a forint árfolyama jelenti az új évben.","shortLead":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek...","id":"202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f3e22-3779-4e1f-918f-849c4e76cd2d","keywords":null,"link":"/360/202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","timestamp":"2020. január. 06. 07:00","title":"Szuperkötvény, fizetések, forint: mi lesz veled, magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt parancsnokát - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt...","id":"20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9487cae0-50c1-44b8-8d86-d812b11cfef4","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","timestamp":"2020. január. 06. 06:51","title":"Johnson: Nem fogjuk siratni Szulejmáni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál. A megvert férfi az ATV Híradójának beszélt arról, hogy a fiatalembertől azt kérte, tegye ki a rokkantkártyát, ha már egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen várakozik, de az feldühödött, amiért szerinte lefotózta az autóját.","shortLead":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál...","id":"20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0161137-1fdd-484a-8419-ab63e97efb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 11:15","title":"„Elindult felém, hogy agyonütlek” – megszólalt a luxusautós támadó mozgássérült áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori pénzügyminiszter nézeteiből politikai ellenfelei is sokat merítettek. ","shortLead":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori...","id":"202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409228d8-9bc2-42a4-a8f8-4d00cb5dee50","keywords":null,"link":"/360/202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","timestamp":"2020. január. 07. 07:00","title":"Mit valósított meg Bokros Lajos gondolataiból az Orbán-kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","shortLead":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","id":"20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd7080-f4ac-4816-b6df-084e71eb4e47","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","timestamp":"2020. január. 07. 11:36","title":"Terroristának minősítette az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]