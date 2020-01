Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt...","id":"20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f0fdde-13ff-4da4-8691-c40d0bdffecb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 17:30","title":"Radar360: Halottak a kémfőnök temetésén, saját jelölt nélkül maradt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","shortLead":"Csinos összegért adott túl nyolc luxusszállodáján a Värde Partners. A csomagban két budapesti hotel is van.","id":"20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b51aa08-394a-49c4-8d2c-d9bdd66e0157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b87f766-f960-48e7-992e-fa80fbd156d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_luxusszalloda_hotel_new_york_palota_new_york_residence_varde_partners","timestamp":"2020. január. 07. 17:05","title":"Eladták a budapesti New York-palotát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","shortLead":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","id":"20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4dc3ff-400f-4f63-ba9e-c5c937c014e0","keywords":null,"link":"/elet/20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:23","title":"10 ezer tevét lőnek ki Ausztráliában. Igen, Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik a titkos svájci bankszámlák után érdeklődtek. Az ARD nagy port kavart riportjának eddig ismeretlen részeit olvashatják most.","shortLead":"Nincs szükség porkavarásra – egy titkos hangfelvétel szerint ezt mondta Aján Tamás 2009-ben az auditoroknak, akik...","id":"20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=879ebf9b-c69a-4820-b870-48a82a983238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0deafb1-af6c-4930-aa7a-4217dddf1882","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Titkos_hangfelvetel_is_keszult_Ajan_Tamas_alkudozasarol","timestamp":"2020. január. 08. 17:30","title":"Titkos hangfelvétel is készült Aján Tamás alkudozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5d7961-bbdb-4647-b14c-67379e8405e0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonykor új lakói lettek a Debreceni Állat-és Növénykertnek. Fotók. ","shortLead":"Karácsonykor új lakói lettek a Debreceni Állat-és Növénykertnek. Fotók. ","id":"20200108_Delamerikai_aranykezu_aprosagok_szulettek_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5d7961-bbdb-4647-b14c-67379e8405e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2112f91f-da2f-46a5-8a0d-33ff09ca551f","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Delamerikai_aranykezu_aprosagok_szulettek_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Aranykezű, dél-amerikai apróságok születtek a debreceni állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","shortLead":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","id":"20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56610d80-73ba-4d64-b570-020ad5f4a38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","timestamp":"2020. január. 09. 06:41","title":"Kormány és pedálok sincsenek a BMW új tekintetvezérelt utasterében – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]